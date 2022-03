Mijn stiefdochter nodigt haar ‘originele’ gezin uit bij het bruidsjurk-passen. Mijn eigen dochter heeft het nakijken

Etiquette-specialist Beatrijs Ritsema beantwoordt elke week prangende vragen over hoe het hoort, of juist niet.

Beste Beatrijs,

Mijn man en ik zijn 25 jaar bij elkaar, waarvan ruim vijftien jaar getrouwd. We hebben ­samen vier dochters: drie uit zijn eerste huwelijk en een van ons samen.

De kinderen hebben sinds hun puberteit altijd bij ons gewoond en ik heb het grootste deel van de opvoeding voor mijn rekening genomen. De meiden zijn nu eind twintig en doen het goed in het leven. Met de oudste dochter heb ik altijd een wat moeizame relatie gehad. Nu gaat ze trouwen en heeft ze haar vader, moeder en haar twee ‘volbloedzussen’ ­gevraagd om mee te gaan om de jurk uit te zoeken. Ik vind dit onacceptabel ten opzichte van haar jongste ­zusje. Maar ze houdt vast aan haar keuze om dit met het originele gezin te doen. Mijn man had al afgezegd, ­omdat hij het geen goede ­opzet vindt. Ik heb haar een ­appje gestuurd waarin ik schreef dat ik me enorm gekwetst voel door haar actie. Daarop is geen reactie gekomen.

Voor mij valt er niets meer te zeggen. Binnenkort ga ik een dagje ­indoor skiën met jongste dochter, waarbij de andere twee aan willen sluiten. Mijn man eist nu dat ik de oudste dochter ook uitnodig, omdat hij haar niet wil uitsluiten van gezinsactiviteiten. Ik zie niet in waarom ik haar zou moeten uitnodigen, omdat zij degene is die bij belangrijke dingen mij of mijn dochter overslaat. Ben ik te rechtlijnig nu?

Gedoe over bruidsjurk

Beste Gedoe over bruidsjurk,

Ik vind het niet zo vreemd dat uw stiefdochter haar bruidsjurk wil uitzoeken in gezelschap van haar oorspronkelijke gezin. Haar vader zal weinig enthousiasme kunnen opbrengen voor een shop-uitje in gezelschap van zijn ex, dus hij gaat wijselijk toch al niet mee. Stiefkinderen blijven, ondanks dat ze gewend zijn aan het nieuwe samengestelde gezin, toch altijd een diep verlangen naar hun oude, oorspronkelijke gezin koesteren. Irreële fantasieën natuurlijk, maar gun uw stiefdochter haar kinderlijke verlangen.

U vindt het beledigend dat haar jongste (half)zus hiervoor niet is uitgenodigd, maar de hele gelegenheid (rondhangen in winkels, jurken passen, oh en ah roepen) is niet van het grootste gewicht. Ik bedoel: als haar jongste zusje niet welkom was geweest op het huwelijk, ja, dat zou een afschuwelijke belediging zijn, maar gepasseerd worden voor het passen van jurken lijkt me iets om je schouders over op te halen. Zoveel mist uw dochter er nu ook weer niet aan.

Dit lijkt me geen kwestie om overstuur van te raken. Uw stiefdochter wil een dagje winkelen met haar moeder en haar eigen zussen. Laat haar begaan en ­beschouw het niet als een motie van wantrouwen tegen u of ­tegen uw jongste dochter.

Dan het ski-uitje. Dit lijkt geen goede aanleiding om een soort van wraak op uw stiefdochter te nemen. Uw stiefdochter heeft nauwelijks iets misdaan, waarom zou u haar willen uitsluiten? Zeg gewoon ‘Jongste dochter en ik gaan een dagje skiën, wie wil er nog meer mee?’ Dan kan iedereen zelf ­beslissen en wordt de harmonie het best bewaard.