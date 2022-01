Mijn stervende man heeft geen contact met zijn dochter. Waar zet ik haar naam op de rouwkaart?

Etiquette-specialist Beatrijs Ritsema beantwoordt elke week prangende vragen over hoe het hoort, of juist niet.

Beste Beatrijs,

Mijn man komt eerdaags te overlijden. Hij heeft een dochter en een zoon uit een eerder huwelijk. Er is geen contact met haar en ook haar kinderen heeft hij nagenoeg niet gezien. Ik heb een paar vragen over het vermelden van nabestaanden op de overlijdenskaart. Ik heb begrepen dat kinderen altijd erbij moeten staan. Moet ik haar vragen of ze dat wel wil? Dochter is ouder dan zoon. Zoon helpt met alles. Is het dan wel reëel dat zij als eerste wordt genoemd? Is het afgezien van vermelding op de kaart mogelijk om haar uit te sluiten van het bijwonen van de crematie?

Moet zij er ook bij?

Beste Moet zij er ook bij,

Houd op de overlijdenskaart de formele volgorde aan: eerst u als echtgenote, daarna de kinderen in volgorde van leeftijd, oudste eerst, jongste laatst. Als u het gaat omdraaien, krijgt u van bekenden vragen in de trant van: ‘Hè? Ik dacht dat Dochter de oudste was en niet Zoon?’ Op dit soort vragen stelt u vast geen prijs en bovendien heeft de volgorde op een overlijdenskaart niets te maken met een geliefdheidsrangorde. Een overlijdensbericht is geen geschikt medium om naar familieproblemen te hinten.

U kunt Dochter gewoon vermelden zonder eerst haar instemming te vragen. Ik raad u trouwens aan om contact met haar op te nemen om mee te delen dat haar vader op sterven ligt en te vragen of ze nog afscheid van hem wil nemen. Als u dat zelf niet wil doen, kan Zoon (haar broer) dit doen. Kennelijk is er sprake van een slechte of niet-bestaande vader-dochter-relatie en misschien wíl Dochter helemaal niet aan het sterfbed van haar vader verschijnen, maar het is altijd goed om de gelegenheid te bieden om elkaar nog één keer te zien.

Sluit Dochter niet uit van het bijwonen van de crematie. Ook hier geldt weer: misschien is zij niet geïnteresseerd en wil ze daar helemaal niet verschijnen, maar dat moet haar eigen beslissing zijn en niet een beslissing van u of van de rest van de familie.