Mijn schoonzus (zeventig-plus) wil niet meebetalen aan de rouwadvertentie voor mijn broer

Beste Beatrijs,

Mijn oudste broer is onlangs overleden. Zijn vrouw en kinderen hebben een rouwadvertentie geplaatst. Mijn twee broers, twee schoonzussen, twee zussen en ik (allemaal boven de zeventig) hebben ook een rouwadvertentie geplaatst voor 495 euro. Naar mijn idee gingen we de kosten met ons zevenen verdelen, dus 71 euro per persoon. Maar mijn ene schoonzus vindt dat het bedrag gedeeld moet worden door vijf: de twee getrouwde broers en de drie alleenstaande zussen zouden dan elk 100 euro moeten betalen. Het meningsverschil hierover loopt nogal hoog op. Wij zijn allen zeventig-plus. Wat raadt u aan?

Wie betaalt mee?

Beste Wie betaalt mee,

Dit was geen overlijdensadvertentie van de verticale familie (partner, kinderen, kleinkinderen), maar van de horizontale familie (broers en zussen). De hoofdadvertentie van de verticale familie wordt doorgaans betaald uit de reserves van de overledene of diens partner. Een broers-zussen-advertentie naast de hoofdadvertentie is een vrijwillige actie, waarvoor betrokkenen van tevoren hun instemming moeten geven.

Wanneer een familie gemeenschappelijk iets onderneemt, is het raadzaam om de kosten te delen door het aantal deelnemers. Stellen worden dan niet als een financiële eenheid beschouwd, waarbij de een meelift op de aanwezigheid van een wederhelft. Voorbeelden hiervan zijn: met z’n allen eten in een restaurant of een vakantiehuisje huren. Het gaat om het aantal mensen dat hieraan meedoet. Of mensen onderling stellen vormen doet niet ter zake. De overlijdensadvertentie voor uw broer was een zaak van de hele groep: elke naam extra kost geld. De namen van schoonzusters of zwagers staan er niet voor de sier – zij zijn evengoed rouwenden. Het is redelijk om de kosten hiervan hoofdelijk om te slaan. Bij overlijdensadvertenties die een vriendengroep plaatst voor een overleden groepslid gaat het ook zo. Een stel betaalt twee keer zo veel voor de advertentiekosten als een single persoon.

Stuur uw eigen vragen over de omgang met buren, collega’s, familie, vrienden en kinderen naar beste@beatrijs.com. Archief: www.beatrijs.com.