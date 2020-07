Mijn schoonzus bemoeit zich te veel met het verzorgen van mijn baby

Beste Beatrijs,

Vorig jaar zomer werd ik vader. Omdat mijn vrouw moest bijko­men van een zware bevalling, nam ik de leiding in de dagelijkse verzorging van de baby. Mijn pas aangetrouwde schoonzus, die ik nog maar één keer eerder had ont­moet en die zojuist met haar man naar Nederland was verhuisd van­uit Zuidoost-Azië, mengde zich bij haar logeerbezoek gretig in de ba­by­zaken.

Ze bedoelde het onge­twijfeld goed en in haar thuis­land spelen mannen waarschijn­lijk geen rol van betekenis bij het verzorgen van een boreling. Op één avond was ik het echter beu en heb ik haar rustig doch duidelijk verteld dat ik de vader ben en bepaal wat er gebeurt met de baby. Mijn schoonzus was beledigd over mijn uitval en ontwijkt mij nu bij alle familiegelegenheden. Moet ik excuses maken voor mijn uitval (waar ik geen zin in heb), of heeft mijn schoonzus zelf niet genoeg aan de culturele verschillen ge­dacht?

Familiewrijvinkje

Beste Familiewrijvinkje,

Probeer de culturele verschillen erbuiten te houden. Misschien spelen die een rol, maar dat hoeft helemaal niet. Het kan ook best dat uw schoonzus gewoon geschrokken is, toen u haar, hoe vriendelijk ook, aanmaande om zich er buiten te houden.

U schrijft dat ze u nu, bijna een jaar later dus, bij familiebijeenkomsten uit de weg gaat.

Na zoveel tijd zou een dergelijke niet heel belangrijke aanvaring niet meer tussen u en haar in moeten staan. Probeer haar een beetje uit haar tent te lokken met een grapje. Zeg tegen haar: ‘Je bent toch niet meer boos op mij vanwege dat incident van vorige zomer? Ik was net vader geworden, en je weet dat jonge moeders (én vaders) niet in hun gewone doen zijn als er net een baby is geboren. Je hoeft niet bang voor mij te zijn, hoor! Ik ben een heel aardige man!’

Het hangt een beetje van de toon af, waarop u het zegt, maar de bedoeling zou moeten zijn om haar aan het lachen te maken, waardoor het ijs breekt en u en zij weer op een ontspannen manier met elkaar kunnen omgaan. Maar begin vooral niet over cultuurverschillen!