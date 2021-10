Mijn schoonzoon jaagt mij (82) altijd uit ‘zijn’ stoel, is dat normaal?

Etiquette-specialist Beatrijs Ritsema beantwoordt elke week prangende vragen over hoe het hoort, of juist niet.

Beste Beatrijs,

Laatst was ik (vrouw van 82 jaar) weer eens bij mijn dochter en haar gezin op bezoek. Toen ik de zitkamer binnenkwam – mijn dochter was even in de keuken – overkwam het me weer. Mijn schoonzoon posteerde zich voor ‘zijn’ stoel en zei: ‘Jij mag op de bank’. Ik slikte even, heb niets gezegd en ben toen op een eetkamerstoel gaan zitten. Ik heb vrij veel last van mijn rug, dus een diepe bank is funest. ‘Zijn’ stoel daarentegen zit heerlijk voor mij en dat weet hij! U denkt misschien dat hij een hekel aan me heeft, maar dat is niet zo. Hij is verder allerhartelijkst. Wat vindt u van zijn gedrag en wat moet ik hiermee?

Gereserveerde stoel

Beste Gereserveerde stoel,

Uw schoonzoon gedraagt zich uitermate onhoffelijk. Uit zijn eigen stoel mag hij zijn kinderen wegjagen, maar gezien uw leeftijd zou hij zijn vaste zitplaats onmiddellijk aan u moeten afstaan, wanneer u op bezoek komt. Een kwestie van voorkomendheid. Het is algemeen bekend dat oudere mensen moeite hebben met lage zitplaatsen, omdat ze daar slecht uit kunnen opstaan. Als u de volgende keer bij uw dochter en schoonzoon langs gaat, vraag dan expliciet om de stoel, waar u zich comfortabel in voelt. Zeg tegen uw schoonzoon (liefst waar uw dochter bij is): ‘Zeg, ik weet dat het jouw stoel is, maar mag ik er alsjeblieft zitten, want de andere zitplaatsen zijn te laag voor mij.’ Hopelijk schiet uw dochter u te hulp, als uw schoonzoon zich weigerachtig betoont.