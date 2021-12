Mijn schoonouders willen graag een kerstdiner met vlees, koken we toch vegetarisch?

Etiquette-specialist Beatrijs Ritsema beantwoordt elke week prangende vragen over hoe het hoort, of juist niet.

Beste Beatrijs,

Binnen mijn schoonfamilie is het gebruikelijk om afwisselend het complete kerstdiner te verzorgen. Dus het ene jaar maken mijn schoonouders het diner, het volgende jaar mijn schoonzus, en dit jaar zijn wij aan de beurt. Nu eten en koken wij de laatste paar jaar volledig vegetarisch. Mijn schoonouders zeiden onlangs dat ze het kerstdiner hadden besproken met mijn schoonzus en ‘dat de familie niet zo van dat vegetarische houdt’. Wij hebben dit geïnterpreteerd als verzoek om liever geen vegetarisch kerstdiner te serveren. Mijn man en ik weten niet wat te doen. Als we een kerstdiner zonder vlees maken, zal ons dat niet in dank worden afgenomen en zal het de stemming met kerst zeker beïnvloeden. Aan de andere kant willen we ook bij onze eigen overtuiging blijven. Wat vindt u?

Carnivore schoonfamilie

Beste Carnivore schoonfamilie,

Leg het impliciete verzoek naast u neer en serveer een uitgelezen vegetarisch kerstdiner. U bent tenslotte de gastvrouw/-heer, dus u bepaalt het menu. U bent geen restaurant, waar gasten van de kaart kunnen bestellen. Als u vanwege uw overtuiging geen vlees wil eten, klaarmaken of serveren is dat uw goed recht. Stel de familie gerust dat u vanzelfsprekend alle moeite zult doen om hun een buitengewoon smakelijk kerstdiner voor te zetten. U hebt langzamerhand ruime ervaring met vegetarisch koken, dus u zult er heus wel in slagen om iets te maken wat gretig aftrek zal vinden.

Het is overigens niet erg voorkomend van uw schoonouders om kritiek te geven op het eten dat u van plan bent te serveren. Ook al zijn ze dol op vlees, ze kunnen natuurlijk elke andere dag van het jaar vlees eten zoveel als ze willen. Het moet voor hen mogelijk zijn om een dag zonder vlees te doen, zeker wanneer degene die kookt z’n best heeft gedaan voor een bijzondere maaltijd.