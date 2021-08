Mijn schoonmoeder verdient meer dan ik en mijn vrouw bij elkaar. Moet zij niet eens betalen?

Etiquette-specialist Beatrijs Ritsema beantwoordt elke week prangende vragen over hoe het hoort, of juist niet.

Beste Beatrijs,

Mijn schoonmoeder heeft een zeer goed inkomen, meer dan mijn vrouw en ik samen, maar is enorm gierig. Nooit eens iets extra’s voor onze kinderen of een etentje. Ze vraagt mij wel om diensten als belastingaangifte, caravan plaatsen, tent opzetten, technische hulp in huis, maar ze doet nooit iets terug. Als we bij haar langs gaan bij de caravan en daarna uit eten zal zij nooit eens betalen. Mijn vrouw vindt ook dat ze meer zou moeten geven, maar zegt het niet tegen haar moeder om de lieve vrede te bewaren. De zussen van mijn vrouw idem dito. De houding van mijn schoonmoeder ergert me enorm en ik krijg er regelmatig ruzie met mijn vrouw over.

Knieperigheid regeert

Beste Knieperigheid regeert,

Heel vervelend dat uw schoonmoeder zo bovenop haar geld zit, maar er is niets wat u of andere familieleden daaraan kunnen verhelpen. Je kunt mensen nu eenmaal niet aansporen tot vrijgevigheid. Iets betalen voor een ander, een cadeau geven bij wijze van dank, trakteren op etentjes gebeurt vrijwillig. Als mensen dit nalaten, terwijl een zekere gulheid wel in de lijn zou liggen, kunnen ze daar niet op worden aangesproken. Jammer, maar niets aan te doen. Zet het uit uw hoofd. Wees erop voorbereid dat u in het bijzijn van uw schoonmoeder altijd zelf de rekening zult moeten betalen en ga er al helemaal geen ruzie over maken met uw vrouw, die niet verantwoordelijk is voor de feilen van haar moeder!

Het enige wat u kunt doen is minder hard lopen, wanneer uw schoonmoeder ergens hulp bij nodig heeft. Als u haar belastingaangifte moet doen, kunt u daar bijvoorbeeld best een bedrag voor in rekening brengen. Stel een schappelijk uurtarief vast en deel haar dit mee. Als zij op de penning is, kunt u dat ook zijn. Met andere (technische) hulp, waar ze om vraagt, bent u haar vanzelfsprekend ter wille, maar wel op een moment dat het u goed uitkomt. U hoeft niet meteen toe te snellen, als ze ergens om vraagt. Blijf hulpvaardig, maar wring u niet in bochten.