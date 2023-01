Mijn schoonmoeder noemt me onbetrouwbaar, hoe reageer ik?

Etiquette-specialist Beatrijs Ritsema beantwoordt elke week prangende vragen over hoe het hoort, of juist niet.

Beste Beatrijs,

Ik heb een nieuwe fiets gekocht en wilde de oude op Marktplaats zetten. Mijn schoonmoeder die bij ons langs was wilde de fiets wel hebben en vroeg of ik hem bij haar thuis kon langsbrengen. Later zag ik dat de fiets mankementen had: de rem deed het slecht, het zadel was stuk, er zat een slag in het voorwiel en een trapper was stuk.

Ik heb de fiets voor een gering bedrag aan een opkoper verkocht en een appje gestuurd naar mijn schoonmoeder, waar ik verder niets op hoorde.

Een dag later belde ze boos mijn vrouw op dat het belachelijk was dat ik me niet aan de afspraak hield. Ook schreeuwde ze dat ik een slecht karakter had en onbetrouwbaar was. Hoe moet ik hiermee omgaan?

Onbetrouwbare schoonzoon

Beste Onbetrouwbare schoonzoon,

Zeg tegen uw schoonmoeder dat u haar met alle plezier de fiets gratis en voor niks had gegeven, maar dat u het niet aandurfde om haar een fietswrak ter hand te stellen uit angst dat ze ermee zou vallen en in het ziekenhuis zou belanden. Die verantwoordelijkheid wilde u niet op u nemen.

Het is ongepast om mensen kapotte spullen te geven. Uw vrouw had haar overigens ook meteen kunnen vertellen dat het een waardeloze fiets was, toen zij door haar moeder gebeld werd. Die hele ruzie was overbodig.