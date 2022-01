Mijn schoonmoeder keurt alles aan mij af. Moet ik nou haar mantelzorger worden?

Etiquette-specialist Beatrijs Ritsema beantwoordt elke week prangende vragen over hoe het hoort, of juist niet.

Beste Beatrijs,

Mijn schoonmoeder heeft de hinderlijke gewoonte om mij bij elke ontmoeting te keuren. Te beginnen bij mijn haar. Volgens schoonmoeder zit het niet goed of is de kleurspoeling te heftig uitgevallen. Dan mijn kleding. Die is pas aangeschaft of oud. Of niet juist van snit, kleur, materiaal. Na de keuring krijg ik koffie aangeboden. Mijn schoonmoeder is 87 en ik 67. Binnenkort valt een van de mantelzorgers voor een poosje uit. Daarom is er aan mij gevraagd om die taak over te nemen. Maar daar zie ik heel erg tegenop. Wat te doen?

Slecht rapport

Beste Slecht rapport,

Als u er niet voor voelt om als mantelzorger voor uw schoonmoeder op te treden, hoeft u dat niet te doen. Dan zegt u: ‘Sorry, ik heb er geen tijd voor, misschien kan er een andere invalkracht worden gezocht?’ Als u er niet aan ontkomt of u wil toch met uw hand over hart strijken, zegt u tegen uw schoonmoeder: ‘Ik kom hier de komende tijd over de vloer om je te helpen, maar ik doe het op één voorwaarde’. Ze zal benieuwd vragen wat de voorwaarde is en dan zegt u: ‘Ik zou het fijn vinden als je niets meer over mijn uiterlijk zegt, want ik vind het vervelend om daar commentaar op te krijgen’. Als ze het niet begrijpt, geeft u voorbeelden met een waarschuwing erbij: ‘Eén opmerking over mijn haar, mijn kleding of mijn voorkomen in het algemeen en ik ben weg!’ Dan zal ze zich wel inhouden.