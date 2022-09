Mijn puberdochters dragen op zondag, als we naar de kerk gaan, wel erg blote kleding

Etiquette-specialist Beatrijs Ritsema beantwoordt elke week prangende vragen over hoe het hoort, of juist niet.

Beste Beatrijs,

Als moeder van twee puberdochters ben ik regelmatig in gesprek over kledingkeuzes. Gedurende de week is er niet vaak discussie, maar op zondag wel. Ons gezin gaat dan naar de kerk en ik ben van ­mening dat je in de kerk niet een korte broek, tanktop of jurkje met spaghettibandjes moet dragen.

Mijn dochters vinden dat je moet kunnen dragen wat je wilt en tot op zekere hoogte ben ik het daarmee eens. Een spijkerbroek, sneakers of een vrolijk shirt zijn geen probleem, maar kleren die veel bloot laten zien of erg strak zitten, leiden andere kerkgangers af. Dat is tenminste mijn ervaring. Ik ben ­ervoor om op zondag een ­zekere fatsoensnorm aan te houden, maar het woord ­‘fatsoen’ zegt mijn kinderen weinig. Hebt u advies voor mij?

Welke kleding in de kerk?

Beste Welke kleding in de kerk,

U kunt zeker aan uw dochters vragen om nettere kleding te dragen naar de kerk! Als niet in de kerk, wanneer dan wel? Ze hebben de leeftijd om zelf te ­beslissen wat ze zullen aantrekken, maar ze kunnen af en toe best wat sturing gebruiken. Er zijn nu eenmaal verschillende soorten kleding en verschillende gelegenheden.

Laten we zeggen dat kleding neergelegd kan ­worden op een lijn die loopt van uiterst ingetogen (lange rokken, hooggesloten blouses, grof ­gebreide, donkere vesten) naar zeer uitdagend (ultrakorte rokjes, naveltopjes met blote schouders, schoenen met hoge hakken). De ene soort kleding is vooral geschikt voor de kerk en de andere soort meer voor het uitgaansleven. Uw dochters kunnen vast wel raden welke kleding bij welke gelegenheid past.

Zeg tegen uw dochters dat ze geen kostschoolkleding aan hoeven naar de kerk (die zullen ze niet eens in de kast hebben hangen), maar dat al te blote en strakke kleren niet ­geschikt zijn, omdat ze daarmee te veel de aandacht op zichzelf richten. Die spullen kunnen ze bij andere gelegenheden weer aan. In de kerk is enige mate van devotie vereist evenals gewone, nette kleding die niet speciaal bedoeld is om de devotie van ­andere kerkgangers te ondergraven.