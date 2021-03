Mijn persoonlijke kaart aan een oud-vriendje werd ter vermaak aan het gezelschap voorgelezen

Etiquette-specialist Beatrijs Ritsema beantwoordt elke week prangende vragen over hoe het hoort, of juist niet.

Beste Beatrijs,

Af en toe heb ik nog contact met een vriendje van de middelbare school. We zijn nu zestigers. Zijn vrouw en familie weten van mijn bestaan. Met zijn verjaardag een tijdje geleden stuurde ik een kaart in een en­velop. Ik had een paar regels ­geschreven over mezelf en dat ik hoopte dat het goed ging met hem en zijn familie. Later vertelde hij dat een van zijn kleinkinderen de post had geopend en aan het verjaardagsgezelschap had voorgelezen. Iedereen had schik en maakte gekkigheid over mij als vroeger vriendinnetje. Ik zei dat ik dit ongepast vond en dat ik geen kaart meer stuur. Hij vond dat onbegrijpelijk, want voor hem en zijn familie is dat heel gewoon. Ben ik een ouwe zeur met ouderwetse ideeën, of is het terecht dat je post van een ander niet opent?

Briefgeheim

Beste Briefgeheim,

Het is absoluut ongepast om ­andermans post te openen en plenair voor te lezen. Uw vriend zal wel nooit van z’n leven een liefdesbrief of andersoortige post met intieme inhoud hebben gekregen. Anders valt niet te verklaren dat hij het normaal vindt dat familieleden zijn post openen en voorlezen tot algemene hilariteit. Uw verjaardagskaart had ongetwijfeld geen zware, emotionele lading, maar hij was wel persoonlijk voor uw vriend bedoeld. Na opening en lezing staat het de geadresseerde vrij om de inhoud aan anderen te laten lezen. Desnoods kan hij de boodschap zelf voorlezen aan zijn entourage, maar dat is dan een eigen beslissing, geen vanzelfsprekendheid op voorhand. U hebt de enig juiste reactie ­gegeven door te zeggen dat u hem geen verjaardagkaartjes meer zult sturen.

