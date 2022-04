Mijn pasgeboren kleinzoon ligt de hele dag naast de tv. Kan ik zijn ouders erop aanspreken?

Etiquette-specialist Beatrijs Ritsema beantwoordt elke week prangende vragen over hoe het hoort, of juist niet.

Beste Beatrijs,

Mijn zoon en (Roemeense) schoondochter hebben een baby van twee maanden oud. Ze wonen hier in Nederland. De baby ligt overdag naast een heel groot tv-scherm dat vrijwel altijd aanstaat, ook al is het soms zonder geluid.

Ik vind dat voor mijzelf al vreselijk, want bij hen thuis kun je onmogelijk om de tv heen, maar ik maak me grote zorgen om mijn kleinzoontje dat slecht slaapt en veel huilt. Ik weet van onderzoek, waaruit blijkt dat het stressniveau van baby’s omhoog gaat als de tv in hun directe nabijheid altijd aanstaat.

Vooral mijn schoondochter lijkt niet zonder tv te kunnen. Ik heb haar al eens verteld over het onderzoek naar huilbaby’s en de invloed van de tv, maar zij gelooft daar niet in. Met mijn zoon heb ik het er ook over gehad, maar hij lijkt vooral tussen twee vuren te zitten door mijn problematisering.

Kan ik hem en haar tenminste vragen de tv uit te doen als ik daar ben? En wat kan ik doen om ervoor te zorgen dat de schade voor mijn kleinzoon ­beperkt wordt? Misschien voorstellen om hem overdag voor slaapuurtjes in zijn eigen kamertje te leggen, weg van het geluid en de lichtflitsen van de televisie? Of gaat dat al te ver?

Tv staat altijd aan

Beste Tv staat altijd aan,

Het is vreselijk voor een baby om de hele dag naast of onder een tv-scherm te liggen! Zoals het ook erg is om de hele dag ­blèrende muziek (radio) of ander lawaai te moeten aanhoren. Bij een tv gaat het niet alleen om geluidoverlast, maar ook om het geflikker of geflits van het beeldscherm zelf dat voor baby’s onprettig is.

Probeer uw zoon en schoondochter er alsnog van te overtuigen dat dit niet alleen vervelend is voor baby’s, maar ook slecht voor hun onderscheidingsvermogen van verschillende soorten geluid, voor de stress, voor hun taalontwikkeling die ze in eerste instantie opdoen van het live gesproken woord. Probeer eventueel de mening van een kinderarts of huisarts hierover te krijgen.

Spoor uw zoon en schoondochter aan om op het consultatie-­bureau te vragen wat de arts of verpleegkundige vindt van ­baby’s die naast een tv liggen. Als de moeder de tv alleen voor zichzelf aanzet (misschien heeft ze last van heimwee, eenzaamheid, mist ze haar familie?) kan ze de baby in zijn eigen bedje leggen en niet naast de tv.

Voor uzelf kunt u altijd vragen om de tv uit te doen als u op bezoek bent. Als bezoeker hebt u recht op een bezoek zonder de afleiding van een beeldscherm, waar ogen en oren altijd automatisch naar toe getrokken worden. Doe daarnaast uw best om uw zoon en schoondochter ­ervan te overtuigen dat baby’s en constante televisie een slechte combinatie zijn. Misschien voelt uw schoondochter zich depressief, als ze zo zwaar steunt op de televisie. Probeer er met haar over te praten. Vraag wat ze nodig zou hebben om de tv minder aan te zetten en een ander soort leven te leiden.