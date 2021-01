Mijn ouders vloeken in het bijzijn van onze dochter, moet ik ze corrigeren?

Etiquette-specialist Beatrijs Ritsema beantwoordt elke week prangende vragen over hoe het hoort, of juist niet.

Beste Beatrijs,

Mijn ouders passen één dag in de week op onze dochter van anderhalf. Dat gaat heel goed en iedereen is blij met deze regeling. Er is alleen één dingetje: mijn ouders vloeken in het bijzijn van onze dochter. Vooral mijn vader wil nog weleens tieren als er iets (kleins) misgaat, bijvoorbeeld wanneer de puppy binnen plast of de kinderwagen niet snel genoeg in elkaar gaat. Mijn man vindt dit heel storend. Hij wil niet dat er gevloekt wordt in het bijzijn van onze dochter. Zelf moet ik bekennen er ook wel­eens wat uit te flappen – al let ik er erg op, nu mijn man het zo’n probleem vindt. Mijn man heeft enkele keren op een luchtige toon aan mijn ouders gevraagd of ze op hun taalgebruik willen letten, en ik heb mijn vader na een scheldpartij gevraagd of hij in de gaten heeft wat hij allemaal roept. Mijn ouders reageren daar licht geïrriteerd, schouderophalend of grinnikend op. Ik snap het standpunt van mijn man, maar vind het ook ongemakkelijk om mijn ouders te moeten corrigeren. Wat te doen? Kunnen we mijn ouders vragen om in hun eigen huis hun taalgebruik aan te passen?

Grootouders vloeken

Beste Grootouders vloeken,

U hebt er al eens wat van gezegd en uw man ook. Die kritiek zullen opa en oma zeker hebben geregistreerd, ook al hebben ze zich er weinig van aangetrokken. Meer kunt u niet doen zonder dat dit ongenoegen geeft. Kennelijk zijn uw ouders nogal grof in de mond. Zo’n gewoonte heeft zich over vele decennia opgebouwd en die krijg je er niet meer uit op hun leeftijd, er nog van afgezien dat het lastig (en ook een beetje ongepast) is om je eigen ouders terecht te wijzen, die de liefdevolle moeite nemen om wekelijks een dag op uw dochter te passen.

Ik raad u aan om het verder maar te laten zitten. Zelf bent u de grove taal van huis uit gewend en u doet moeite om u in te houden, omdat uw man dit verafschuwt. Voor de opvoeding van uw dochter moet het voorbeeld van haar ouders genoeg zijn. Wanneer u en uw man geen routine hebben van vloeken en schelden, zal uw dochter zich daar ook niet aan te buiten gaan. De manier van spreken binnen het gezin is toch het belangrijkste voorbeeld voor een kind. Als uw dochter scheld- en vloekwoorden van haar grootouders overneemt, kunt u haar eenvoudig corrigeren: ‘Zo praten wij hier niet. Wat opa zegt, moet hij zelf weten, maar die taal gebruiken wij niet.’ Het is voor een kind helemaal niet moeilijk om dat onderscheid te leren. Zodra uw kind naar school gaat en daar u onwelgevallig taalgebruik oppikt, zult u ook moeten bijsturen.

Stuur uw eigen vragen over de omgang met buren, collega’s, familie, vrienden en kinderen naar beste@beatrijs.com. Archief: www.beatrijs.com.