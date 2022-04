Mijn ouders hebben twintig jaar geleden mijn studie deels bekostigd, hoe lang sta ik nog bij ze in het krijt?

Etiquette-specialist Beatrijs Ritsema beantwoordt elke week prangende vragen over hoe het hoort, of juist niet.

Beste Beatrijs,

Mijn ouders hebben zelf niet gestudeerd, maar ze hebben deels mijn universitaire studie betaald en voor het andere deel heb ik een studielening ­afgesloten. Hun bijdrage was destijds best een aanslag op hun inkomen. Ik ben mijn ­ouders hier heel dankbaar voor, maar ik moet nog altijd aanhoren hoe zwaar dat was.

Toen ik een baan kreeg en meer financiële armslag, heb ik mijn ouders vaak getrakteerd door etentjes en luxe vakanties volledig voor hen te betalen. Maar twintig jaar later lijk ik nog steeds hun vrijgevigheid van destijds te moeten compenseren. Bij familie-etentjes of -uitstapjes betaal ik vaak alles. Zelfs als het op hun uitnodiging is. Als zij een keertje boodschappen doen voor mij, sturen ze direct een Tikkie.

Ze zijn allang niet meer armlastig. Ze hebben een goed pensioen en ontvingen een paar jaar geleden een grote erfenis.

Binnenkort sta ik voor een grote privé-uitgave. Mag ik mijn ouders erop attenderen dat het best fijn is om als kind soms iets te ontvangen? Kan ik zeggen dat een kind de gelegenheid bieden om te studeren ook gezien kan worden als ­onderdeel van het ouderschap?

Eeuwige dankbaarheid?

Beste Eeuwige dankbaarheid,

Na twintig jaar zou er inderdaad een eind moeten komen aan het gevoel van uw ouders dat u als dochter bij hen in de schuld staat. Het is geen manier van doen om de kosten van gemeenschappelijke uitjes of etentjes vanzelfsprekend op u af te schuiven. De rol van melkkoetje voelt niet prettig.

Voer hierover een gesprek met uw ouders en vraag of zij denken dat zij nog steeds compensatie moeten ontvangen van u. Zo ja, om hoeveel geld gaat het dan? Dat betaalt u liever rechtstreeks terug in termijnen, dan op een tersluikse manier door telkens onverhoeds rekeningen te moeten betalen.

Vertel hun verder dat veel ­ouders de opleiding van hun ­kinderen geheel of gedeeltelijk betalen. Dat u ze heel dankbaar bent, zowel vroeger als nu, maar dat zij er op dit moment, in ­

tegenstelling tot vroeger, warmpjes bij zitten en dat u niet ­begrijpt waarom u tot op de dag van vandaag moet boeten (want zo ervaart u hun aanhoudende claims op uw geld) voor hun bijdrage aan uw opleiding.

Als u dat van tevoren had geweten, had u liever het totaal­bedrag van de instanties geleend dan van hen gekregen. Enfin, voer zo’n soort gesprek en u hoort wel hoe ze hierop reageren.