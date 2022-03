Mijn oude buurvrouwen willen mij (25) in hun testament opnemen, terwijl ik ze puur uit vriendschap help

Etiquette-specialist Beatrijs Ritsema beantwoordt elke week prangende vragen over hoe het hoort, of juist niet.

Beste Beatrijs,

Sinds een paar jaar woon ik (man, 25) aan een rustig laantje in een middelgrote stad. Ik ben veruit de jongste in de straat, al mijn buren zijn op leeftijd en veelal weduwe. Met iedereen heb ik goed contact. We drinken koffie of een borrel, praten bij en ik help soms met boodschappen doen, spullen sjouwen, kleine zaken. Voor dat helpen wilden ze altijd geld geven, maar dit heb ik gauw in de kiem gesmoord. Elkaar helpen vind ik vanzelfsprekend en ondanks het leeftijdsverschil beschouw ik de burenrelatie als gelijkwaardig.

Vanwege corona was ik vaker thuis en is het contact geïntensiveerd. Nu dient zich een ander probleem aan: enkele dames willen mij een jaarlijkse belastingvrije schenking doen en mij daarnaast opnemen in hun testament. Een geldschenking heb ik niet nodig en wil ik ook niet. Alsof de vriendschap afgekocht wordt. Ook qua testament ben ik huiverig. De kinderen – die weinig langskomen – kunnen te zijner tijd moeilijk gaan doen. Ik vrees dat sommige dames mij als een soort zoon zijn gaan zien. Moet ik deze weelde aanvaarden, het contact beperken of nog duidelijker zijn dat wat ik doe, oprecht is en geen (financiële) compensatie behoeft?

Ik wil niet in de erfenis!

Beste Ik wil niet in de erfenis,

Het beste lijkt me om nog dui­delijker te zijn tegen uw buurvrouwen. Wanneer ze beginnen over geld geven of u opnemen in hun nalatenschap, zegt u dat daar geen sprake van kan zijn. Het enige wat u voor hen doet, is een goede buurman zijn en zoiets hoeft niet financieel gecompenseerd te worden, niet in de vorm van een directe betaling (u bent geen klusjesman) en ook niet in uitgestelde vorm als legaat en als onderdeel van de erfenis. Daar zijn uw hand- en spandiensten niet belangrijk genoeg voor. Zeg erbij dat u ook geen enkel plan hebt om als zaakwaarnemer van hun kinderen op te ­treden. Als een buurvrouw ziek wordt, instort en verregaande (thuis)hulp nodig heeft of zij heeft hulp nodig bij het regelen van het dagelijks leven of verhuizing naar een verpleeghuis, zult u niet degene zijn die de intensieve mantelzorg ingaat. Dit is een taak voor de kinderen en u wil en kan dat soort mantelzorg niet verstrekken, want u bent hun zoon niet. Dus ze hoeven u ook niet in hun testament op te nemen. Als buurman doet u gewoon de kleine, overzichtelijke klusjes, zoals af en toe boodschappen of een praatje maken. Wat u nu al doet en verder niets! Als u dit vriendelijk en duidelijk uitlegt, zullen ze het wel begrijpen.