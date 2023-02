Mijn oud-collega was er niet van gediend dat ik zijn gordijnen opendeed omdat het een prachtige dag was; ging ik te ver?

Etiquette-specialist Beatrijs Ritsema beantwoordt elke week prangende vragen over hoe het hoort, of juist niet.

Beste Beatrijs,

Onlangs waren wij op visite bij een gepensioneerde collega van mij. Het was zowaar een mooie dag: koud, maar de lucht was blauw en er scheen een zonnetje. Bij onze gastheer zaten de gordijnen nog dicht. Ik deed ze voor de helft open om naar buiten te kunnen kijken en om de zon binnen te laten. Toen ik later naar het toilet ging, heeft de gastheer de gordijnen weer dichtgetrokken. Om de warmte binnen te houden, zei hij tegen mijn partner. Later hadden we het er nog over en we raakten verwikkeld in de discussie of ik de gordijnen zelf weer dicht had moeten doen of niet. Ging ik te ver door ze open te maken?

Open of dicht

Beste Open of dicht,

In het algemeen kunt u beter van andermans spullen afblijven met inbegrip van hun gordijnen. U hebt zeker gelijk dat het veel fijner is om met de gordijnen open ’s winters de zon binnen te laten in een woonkamer. Dat is ook veel warmer dan de zon buitensluiten door middel van dichte gordijnen. Toch is het dan correct om aan de gastheer te vragen of de gordijnen open mogen, eventueel met uitleg uwerzijds waarom u dat graag wil, en het hem zelf te laten doen. Als hij daar bezwaar tegen heeft, zal hij het niet doen, wat jammer is, maar ga niet op eigen houtje met andermans meubilair aan de slag.