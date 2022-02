Mijn opa en oma vieren hun zestigjarig huwelijk nog een keer, moet ik opnieuw cadeaus geven?

Etiquette-specialist Beatrijs Ritsema beantwoordt elke week prangende vragen over hoe het hoort, of juist niet.

Beste Beatrijs,

Mijn opa en oma waren afgelopen zomer zestig jaar getrouwd. Als cadeau wilden wij (mijn ouders, mijn zus en ik) hen luxe mee uit eten nemen. Daarna hoorden we dat ze later in het jaar zelf een groot etentje hadden gepland met de hele familie (achttien familieleden inclusief kleinkinderen en aanhang). Nu kon het eerste cadeau-etentje niet doorgaan vanwege de gezondheid van mijn opa. Mijn ouders, zus en ik zijn daarom op de geplande datum bij hen langs gegaan, en we hebben ze taart en een cadeau gegeven. Het door henzelf geplande etentje gaat nu wel door. Ik vraag me af: wat doe ik met een cadeau? Moet ik voor dezelfde gelegenheid nog een cadeau geven? Telt het als een nieuwe gelegenheid nu ze het feestelijk vieren?

Weer een cadeau?

Beste Weer een cadeau,

Het zestigjarig huwelijksjubileum van uw grootouders is zeker geen gelegenheid die van elke gast afzonderlijk een cadeau vereist. Als er al een cadeau gewenst is, dan zou het een gemeenschappelijk cadeau moeten zijn van de hele familie. Overleg met de familie wat dat zou kunnen zijn. Het is moeilijk, want op die leeftijd hebben mensen doorgaans geen behoefte meer aan materiële zaken. Ze zijn al van alles voorzien. Daarom geven familieleden bij zo’n gelegenheid vaak een immaterieel cadeau: iemand schrijft bijvoorbeeld een liedtekst over opa en oma op een bestaande melodie en dat wordt met een groepje gezongen. Of er wordt een boekje gemaakt, waarin elk familielid een speciale herinnering aan opa en oma of een grappige anekdote heeft opgeschreven met een foto erbij. Of een videofilmpje van die strekking. Met iets persoonlijks zal het jubilerend echtpaar veel blijer zijn dan met een wijnassortiment of een nieuwe schemerlamp.