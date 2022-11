Mijn oom staat wel erg vaak onaangekondigd voor de deur, hoe houd ik hem op afstand?

Etiquette-specialist Beatrijs Ritsema beantwoordt elke week prangende vragen over hoe het hoort, of juist niet.

Beste Beatrijs,

Ik ben een man (veertiger), woon alleen en heb een oom van 75. De laatste tijd komt hij steeds onaangekondigd langs en blijft dan gerust twee uur zitten. Soms wel twee of drie keer in de week. Ik heb het druk, ik werk in de zorg en zit hier niet op te wachten. Ik heb dit eerder aangekaart, maar hij trekt zich er niks van aan. Ik heb weleens meegemaakt dat hij al voor de deur stond, toen ik ’s morgens de gordijnen opendeed. Ook gluurt hij door de brievenbus naar binnen om te kijken of ik thuis ben. Het is niet mooi, maar ik heb hem uit ergernis weleens buiten laten staan. Als hij me daarna belt, krijg ik een verwijt: “Ik ben bij je aan de deur geweest en je auto stond voor de deur, dus je was wel thuis!” Ik wil niemand kwetsen, maar ik heb hier genoeg van! Wat kan ik doen?

Oom dringt zich op

Beste Oom dringt zich op,

U hoeft zich niet willoos te onderwerpen aan onaangekondigd bezoek. U bent de baas in uw eigen huis en u ontvangt bezoekers op een tijdstip dat u geschikt vindt. Uw oom is niet gevoelig voor hints en heeft duidelijkheid nodig. Zeg de volgende keer als hij bij u op de bank zit dat u het contact anders wil aanpakken. Deel mee dat u erop staat dat hij voortaan van tevoren belt, omdat u een druk leven leidt en niet altijd tijd hebt voor bezoek. Hij heeft uw telefoonnummer, dus het is heel simpel om op te bellen en even te informeren of hij langs kan komen. Vervolgens kunt u zeggen of u dat goed vindt of dat het niet uitkomt. In dat laatste geval kunt u eventueel een afspraak maken voor later. In geen geval kan hij nog onverwacht voor de deur staan. U kunt wel in bad of met iemand in bed liggen. Kondig aan dat u bij onverwacht bezoek ofwel hem zult heenzenden, ofwel helemaal de deur niet open zult doen. Dat zal hij niet leuk vinden, maar hij is gewaarschuwd.