Mijn onuitstaanbare zwager ligt op sterven

Beste Beatrijs,

Mijn zus is al jaren getrouwd met een onuitstaanbare man, die altijd ruzie uitlokt, denigrerende opmerkingen maakt en het bloed onder ieders nagels vandaan haalt. Door zijn gedrag isoleert hij mijn zus van de vrienden- en familiekring. Mijn zus weet dit, maar laat het toe en bagatelliseert zijn gedrag door het weg te wuiven of te erkennen dat het een lul is.

Vrienden en familie hebben daardoor al jaren alleen sporadisch contact met haar via telefoon en app, en af en toe een stiekeme koffie- of eetafspraak, als haar man er niet is. Nu stuurt mijn zus berichten dat haar man doodziek is en dat ze zo verdrietig is. Het einde van zijn leven wordt voorzien. Graag advies hoe hierin te handelen.

Een onaangename zwager

Beste Een onaangename zwager,

Steun uw zus, zoals u dat in elk geval van rampspoed zou doen. Ook al is ze getrouwd met een onaangename man, er is geen reden om anders te handelen dan u normaal zou doen, nu hij doodziek is. Het zal in deze omstandigheden juist makkelijker zijn om contact met haar te houden, omdat haar man minder in staat zal zijn om haar doen en laten te bepalen.

Onuitstaanbaar of niet, uw zus heeft al die tijd haar huwelijk overeind gehouden, dus als zij nu verdriet heeft over haar mans naderende einde, is het de taak van de familie om haar zo goed mogelijk bij te staan. Bel haar op en vraag waar ze behoefte aan heeft.