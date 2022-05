Mijn nieuwe vriendin gaat ervan uit dat ik al onze uitjes betaal

Etiquette-specialist Beatrijs Ritsema beantwoordt elke week prangende vragen over hoe het hoort, of juist niet.

Beste Beatrijs,

Sinds een half jaar heb ik (man, vijftiger) een relatie met een fantastisch leuke en mooie vrouw in dezelfde leeftijdscategorie. Alles gaat voorspoedig, we genieten van elkaars gezelschap en we ondernemen leuke dingen samen. Toch is er iets dat knaagt. Tot nu toe heb ik zo goed als alle uitjes en weekendjes weg voor mijn rekening genomen – met alle liefde.

Het is een vanzelfsprekendheid geworden, tot op het punt dat ik linkjes en ideeën voor restaurants, voorstellingen en uitjes krijg doorgestuurd met de onuitgesproken, maar niet minder reële verwachting dat ik de kosten voor mijn rekening neem. Wij verdienen beiden redelijk goed, ik wel iets meer, maar niet heel veel meer.

Het gaat mij vooral om de nonchalante manier waarop zij ervan uitgaat dat ik wel zal betalen. In mijn vorige lange relatie werd deze inzet veel meer afgewisseld en bovendien was ik gewend dat de ander zijn of haar waardering uitsprak als de een iets leuks had geregeld.

Is het onredelijk dat ik me lichtelijk erger aan dit gedrag?

Eenzijdige inzet

Beste Eenzijdige inzet,

Dit is geen goede manier van doen van uw nieuwe geliefde. Er is geen enkele reden in deze tijd dat mannen in de hofmakerijfase maandenlang alles voor hun liefje betalen. Dat is iets van lang geleden. In deze tijd hebben mannen en vrouwen een gelijkwaardige verhouding en worden de kosten in principe gedeeld. Natuurlijk trakteert de man wel eens op iets bijzonders (etentje, uitgaan, concert), maar de volgende keer kan de vrouw dat net zo goed doen. Trakteren is een uitzondering en het uitgangspunt is dat de kosten worden gedeeld.

Dus ja, natuurlijk ergert u zich aan dit afschuifgedrag van uw vriendin. Het is ook buitengewoon irritant als een vrouw ervan uitgaat dat haar sekse haar vrijwaart van het trekken van haar portemonnee. Alsof het hebben van een baard een man voorbestemt tot kanonnenvoer. Dit soort simplistische verbanden zijn terecht afgeschaft.

Stel dit bij haar aan de orde. Op een vriendelijke manier kunt u vertellen waar u moeite mee hebt en haar belangstellend vragen waarom zij u alles laat betalen. Dan hoort u wel wat haar drijft, misschien is het een kwestie van opvoeding en heeft haar moeder het haar zo ingeprent. Daarna kunt u voorstellen om de kosten voortaan gelijk te verdelen, omdat u dat een prettiger gevoel geeft.