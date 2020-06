Mijn nichtje (22) wil dat haar moeder niks van haar weet

Beste Beatrijs,

Mijn zus (gescheiden) heeft twee kinderen. De oudste, mijn nichtje van 22, woont zelfstandig en wil haar moeder niet meer zien en spreken. Ook van belangrijke gebeurtenissen in haar leven, zoals een verhuizing of het halen van een diploma, mag haar moeder geen weet hebben.

Mijn nichtje wil niet dat iemand van de familie haar moeder inlicht. Ze zal het ook niet accepteren als dit wel gebeurt. Mijn zus vindt dat zij als moeder hoe dan ook recht heeft op informatie over haar dochter. Zij vindt dat ik en andere familieleden, met wie haar dochter contact heeft, haar moeten inlichten over belangrijke gebeurtenissen in het leven van haar dochter. Wat vindt u, heeft mijn zus recht op informatie omdat zij de moeder is, of moet ik de wens van mijn nichtje respec­teren?

Informatieverbod

Beste Informatieverbod,

Heel verdrietig dat uw zus en haar dochter niet meer met elkaar omgaan. Iemand in de familie zou moeten proberen om een verzoening tussen die twee tot stand te brengen, want het is natuurlijk heel erg dat de dochter de moeder uit haar leven heeft geschrapt. Misschien komt u zelf in aanmerking om de rol van bemiddelaar te spelen, aangezien u op de hoogte bent van wat er in het leven van uw nichtje aan de hand is. Anders is het misschien de moeite waard om een mediator te zoeken die kan bemiddelen in het conflict.

Over het informatieverbod heb ik mijn bedenkingen. Wanneer iemand met wie u op intieme voet verkeert u in vertrouwen neemt over gevoelige materie en vraagt om deze informatie niet aan iemand anders te verstrekken, is er reden om zo’n geheimhoudingsverzoek te honoreren. Maar in dit geval gaat het om niet-beladen informatie die normaal gesproken vrijuit circuleert in een familie: ‘Dirk heeft een nieuwe baan!’, ‘Lena gaat verhuizen!’

Uw nichtje vraagt u eigenlijk om samen met haar stelling te nemen tegen uw zus. Ik veronderstel dat u zich toch vertrouwder voelt met uw zus dan met uw nichtje? U mag praten met wie u wilt en u mag praten waarover u maar wilt.

Uw nichtje verkeert niet in de positie om de rest van de familie voor te schrijven wat zij wel en niet met haar moeder kunnen bespreken. U schrijft dat uw nichtje het ‘niet zal accepteren’ als u informatie over haar deelt met uw moeder. Is dit een verholen dreigement dat ze u ook uit haar leven zal schrappen, als u niet doet wat ze zegt? Ik denk dat u zich daardoor niet moet laten intimideren. Spreek vrijuit met wie u wilt, deel uw nichtje dat ook mee en schakel een mediator in.