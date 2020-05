Mijn moeder vindt het gemis aan fysiek contact ondraaglijk

Beste Beatrijs,

Mijn moeder (weduwe, 82) woont zelfstandig. Ze wordt hevig ingeperkt door het anderhalvemeterbeleid. Ze is al meer dan twee maanden niet aangeraakt en ze vindt het gemis aan fysiek contact ondraaglijk. Ze mist haar zangclubje, ze mist de kerk en de gezelligheid eromheen. Het idee straks weer bij elkaar te kunnen komen, maar dan met anderhalve meter afstand vindt ze weerzinwekkend. De dominee van haar gemeente die ik gesproken heb, constateert ook dat de ‘huidhonger’ onder ouderen schrijnend is. Alleen het aantal levensdagen van ouderen telt en niet de kwaliteit van die levensdagen. Als mijn moeder dan hoort dat dit beleid volgehouden moet worden tot er een vaccin is, wordt het perspectief onder haar bestaan vandaan geslagen. Hoeveel jaar gaat dat duren? Terwijl ze elke dag zonder aanraking een bezoeking vindt. Iedereen verschuilt zich achter de RIVM-richtlijnen, die geen rekening houden met de noden van ouderen, terwijl die ouderen daar helemaal niet om gevraagd hebben. Wat kan ik, wat kunnen wij hieraan doen?

Geen fysiek contact

Beste Geen fysiek contact,

Ik begrijp dat de situatie heel vervelend is voor uw moeder. Al is het gemis aan dagelijkse sociale contacten en activiteiten voor jongeren minstens zo erg als voor ouderen. Binnen het conglomeraat van beperkingen lijkt ‘huidhonger’ (vreselijk woord) overigens een relatief detail. De een is geneigd tot knuffelen, de ander is geen touchy-feely type, maar als beiden in een koor zitten, is samen zingen toch het belangrijkste gemis.

Uw moeder woont zelfstandig en leidt haar eigen leven. Daarmee kan ze haar zegeningen tellen vergeleken bij ouderen in een zorgcentrum die helemaal geen kant op kunnen. Het wordt zomer, dus uw moeder kan van alles op sociaal gebied buiten ondernemen zonder zichzelf of anderen in gevaar te brengen.

Het ligt niet op mijn weg om te schieten op de RIVM-maatregelen, en dat zal ik ook zeker niet doen. Er wordt nu al versoepeld in de horeca en in de verpleeghuizen mag er ook weer bezoek komen.

Ik raad uw moeder aan om binnen de wettelijke kaders vooral te doen waar ze zin in heeft. Ze kan met bekenden afspreken om koffie te drinken in elkaars tuin. Ze kan gaan wandelen met iemand en op een bankje zitten in het park. Ze kan iemand thuis uitnodigen op anderhalve meter en een fles wijn opentrekken. Ze kan zelfs het risico nemen om kinderen of kleinkinderen te ontvangen, als die daartoe bereid zijn. Ze moet inderdaad haar aanrakingsverlangen de kop indrukken, maar dat zal vast geen jaren duren. Er is geen reden om bij de pakken neer te zitten. Als uw moeder desondanks blijft snakken naar fysiek contact, raad ik haar aan om een kat, een hond of een ander warmbloedig niet-menselijk wezen in huis te nemen.