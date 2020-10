Mijn moeder vindt dat ik te veel verdien met mijn oppasbaantje. Wat kan ik tegen haar zeggen?

Etiquette-specialist Beatrijs Ritsema beantwoordt elke week prangende vragen over hoe het hoort, of juist niet.

Beste Beatrijs,

Ik ben een jongen van zestien en pas regelmatig op kinderen van mensen in de buurt. Meestal hanteren ze hetzelfde tarief, maar als ik bij een nieuw adres ga oppassen, zegt mijn moeder altijd van tevoren: “Denk erom, niet te veel vragen, hoor!” Ik weet wat een redelijk tarief is, dus als mensen mij te veel hier bovenop geven, bied ik altijd netjes aan om een deel terug te geven. Helaas wuiven zij dit ­altijd weg, waarna ik aan mijn moeder moet uitleggen waarom ik zoveel heb gekregen. Wat is nou goed om te doen in zo’n ­situatie?

Variabele oppastarieven

Beste Variabele oppastarieven,

Je moeder zou zich niet moeten bemoeien met de verdiensten van je oppaswerk. Hooguit kunnen ouders kinderen aansporen om te vragen om méér geld, als die kinderen worden onderbetaald, maar kinderen aansporen om te vragen om mínder is een beetje vreemd. Je bent oud en wijs genoeg om dit zelfstandig uit te onderhandelen met de mensen voor wie je werkt. Je past regelmatig op, dus je kent het standaardtarief, waarschijnlijk vijf euro per uur. Als je op een nieuw adres wordt gevraagd, is het belangrijk om van tevoren af te spreken hoeveel je zult verdienen. Wacht dus niet af wat je krijgt na de eerste keer oppassen, maar spreek van tevoren een prijs af. Als ze zeggen: ‘Ik betaal drie euro per uur’, moet je zeggen dat je gewend bent om vijf euro per uur te krijgen. Op kinderen passen is verantwoordelijk werk, dat niet met een aalmoes mag worden afgescheept.

Als de ouders uit zichzelf (dus nog voordat jij jouw prijs hebt genoemd) aanbieden om bijvoorbeeld zeven euro per uur te betalen, dan hoef je dat niet beleefd af te wijzen. Misschien ligt dat aan je goede reputatie in de buurt. Plaats je licht niet onder de korenmaat! Sommige mensen zitten heel ruim in hun geld en hebben relatief meer geld over voor een betrouwbare oppas op wie ze kunnen rekenen. Een hoger tarief betalen dan de standaardprijs is voor hen ook een manier om de oppas aan zich te binden: degene die oppast zal gemotiveerd zijn om ‘ja’ zeggen op een vraag om een bepaalde avond te komen, en zal nooit vlak van tevoren afzeggen, omdat er ineens iets leukers te doen is. Een hoger tarief heeft voor zowel werkgever als oppas voordelen. Dat sommige leeftijdgenoten minder verdienen is geen reden om zelf dan ook maar minder te verdienen.

Dit kun je aan je moeder vertellen. Maar het is gewoon haar zaak niet. Stel dat je een bijbaantje als vakkenvuller in de supermarkt hebt en je krijgt daar vier euro per uur. Dan gaat je moeder je toch ook niet aansporen om tegen de chef te zeggen dat je het wel voor 3,50 euro per uur wil doen?

