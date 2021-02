Mijn moeder nodigt nu ineens vage kennissen bij ons thuis uit, kan ik daar wat van zeggen?

Etiquette-specialist Beatrijs Ritsema beantwoordt elke week prangende vragen over hoe het hoort, of juist niet.

Beste Beatrijs,

Ik ben een studente van begin twintig en woon sinds de lockdown weer tijdelijk thuis bij mijn ouders. Mijn moeder is een sociaal persoon met een essentieel beroep waarin ze volop mensen ziet. Ook heeft ze allerlei vriendinnen met wie ze (voor zover ik weet binnen de afgesproken regels) regelmatig koffie drinkt of gaat wandelen. Waar ik mij aan stoor, is het feit dat ze mensen met wie ze normaal nooit afspreekt spontaan uitnodigt op haar vrije dag om thee te komen drinken. Ik vind dat in deze tijd niet gepast, zeker gezien het feit dat zij voor haar werk al mensen ziet, vriendinnen heeft en samenwoont met haar gezin. Kan ik haar daar op aanspreken of is ben ik te benauwd over de coronaregels?

Moeder neemt het niet zo nauw

Beste Moeder neemt het niet zo nauw,

Natuurlijk kunt u daar met uw moeder over praten! U vormt op dit moment een huishouden met uw ouders, dus het onderwerp ‘zich houden aan de coronaregels’ zal regelmatig terugkeren in de conversatie. Hoe iemand in uw huishouden zich gedraagt gaat ook de huisgenoten aan. Bespreek met uw moeder of zij het echt nodig vindt om vage kennissen op de thee uit te nodigen, als zij toch al genoeg contacten heeft op haar werk en in haar vrije tijd met vriendinnen. Op dit moment is de regel ‘Niet meer dan een persoon tegelijk per dag op bezoek’. Ze kan de theevisites met verre bekenden makkelijk een tijdje opschorten, tot de regels weer versoepeld worden.

