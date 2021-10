Mijn minnaar kan niet accepteren dat ik voor mijn gezin kies, wat kan ik doen?

Etiquette-specialist Beatrijs Ritsema beantwoordt elke week prangende vragen over hoe het hoort, of juist niet.

Sinds een half jaar heb ik een liefdevolle en gepassioneerde verhouding met een single man. Mijn echtgenoot, met wie ik al lang en gelukkig ben getrouwd, heeft mij om verschillende goede redenen die ruimte gegeven. Bedoeling was dat het naast elkaar zou bestaan, maar mijn minnaar wil meer: hij ziet in mij zijn grote liefde en zijn toekomst. Ik heb mij daar door alle verliefdheid een beetje in laten meeslepen, maar ben wel altijd duidelijk geweest dat ik mijn gezin niet zou verlaten. Er is zeker veel liefde tussen ons, maar bij mij is dat niet genoeg om met hem verder te gaan. Hierdoor is de relatie met mijn minnaar onder druk komen te staan, ook door allerlei emotionele manipulaties van zijn kant. Nu staan we op een punt dat hij en ik elkaar toch zullen moeten loslaten. Ik zou het liefst verder gaan zoals het was, maar mijn minnaar durft het risico niet te nemen op nog meer pijn. We willen graag op een goede manier afscheid nemen en hebben als laatste redmiddel een relatiepauze van zes weken zonder enig contact ingelast om te kijken of we echt zonder elkaar verder kunnen. Is dit een goede manier om de pijn te verminderen? Hij zit nu nog zo in mijn hoofd dat ik er bijna heel de dag mee bezig ben.

Affaire loopt uit de hand

Beste Affaire loopt uit de hand,

Uw paramour vraagt te veel van u. Hij zet u onder druk om uw gezin te verlaten, maar u wil dat niet. Dat betekent dat er een eind moet komen aan deze parallel-relatie. Zes weken time-out heeft geen zin. De relatie moet helemaal worden verbroken. De reden daarvoor is duidelijk: hij wil u als hoofdgerecht, terwijl u genoeg hebt aan hem als bijgerecht. De belangen van u en uw minnaar sporen niet met elkaar. Waarom zou u dan doormodderen? Daar worden hij en u alleen maar ongelukkig van. Er is geen goede manier om de pijn van het afscheid zodanig te verzachten dat hij vrede heeft met het verbreken van de relatie. Het enige positieve wat uw minnaar zichzelf kan voorhouden is dat hij zonder u beter af is, want dan heeft hij tenminste zijn handen vrij om iemand anders te zoeken die wel helemaal voor hem kiest in plaats van dat hij zich uitlevert aan een vrouw die haar tijd en liefde moet verdelen onder te veel afnemers.

Het ziet er niet naar uit dat uw minnaar het zal kunnen opbrengen om een punt achter de affaire te zetten. Zet daarom uw eigenbelang opzij en doe het zelf. Geef uw minnaar zijn vrijheid terug en zet de zes weken time-out om in eeuwigdurende time-out. Houd het afscheid kort. Tranen mogen. Zeg: ‘Ik zal je nooit vergeten en het ga je goed.’