Mijn man wil dat ik zijn tantes ook ‘tante’ noem, maar het is toch zíjn familie?

Etiquette-specialist Beatrijs Ritsema beantwoordt elke week prangende vragen over hoe het hoort, of juist niet.

Beste Beatrijs,

Mijn man en ik verschillen van mening over de aanspreekvormen binnen onze (schoon)families. Mijn man vindt dat zijn tantes ook mijn tantes zijn en aldus aangesproken dienen te worden­­. Tantes van mijn kant noemt hij ook ‘tante’. Idem met ­­(achter)neven en (achter)nichten. Ikzelf ben van mening dat deze mensen ‘mijn’ tante/oom/neef/ nicht blijven. Ik noem alleen mijn eigen tantes ‘tante’. Zijn vader wordt ook niet automatisch bij een huwelijk mijn vader en zijn zus wordt niet mijn zus. Wat zegt de etiquette hierover?

Schoonfamilie aanspreken

Beste Schoonfamilie aanspreken,

De eigen familieleden blijven altijd de eigen familieleden. De ouders, tantes, broers, zusters, ooms (achter)neven en -nichten van uw man zijn van hem en worden niet de uwe. U zegt geen ‘papa, mama’ of ‘vader, moeder’ tegen uw schoonouders – waarschijnlijk noemt u hen bij de voornaam. Dat is dan ook de meest gebruikte oplossing om schoonfamilieleden aan te spreken: met hun voornaam. De zus van uw man is uw schoonzus en u noemt haar bij de voornaam. Alle (achter)neven en -nichten spreekt u ook aan met hun voornaam, zoals uw man zelf ook doet, trouwens.

Voor tantes en ooms wordt vaak een uitzondering gemaakt, omdat zij tot een eerdere generatie behoren en het te familiair kan zijn om hen bij de voornaam aan te spreken. Als u regelmatig contact hebt met ooms en tantes van uw man, bijvoorbeeld omdat u hen voortdurend tegenkomt bij uw schoonouders thuis, kan het passend zijn om hen, net als uw man doet, met ‘tante Clara’ en ‘oom Victor’ aan te spreken. Dit, omdat ‘Clara’ of ‘Victor’ te intiem klinkt en ‘mevrouw’ en ‘meneer’ te afstandelijk voor mensen binnen de grotere familiekring. Het is in ieder geval raadzaam om deze ooms en ­tantes te vragen waar hun voorkeur qua aanspreekvorm naar uitgaat. Misschien vinden ze het wel prima dat u hun voornaam gebruikt. En anders is er niets mis met een incidenteel optreden als aangenomen neef voor de ooms en tantes van uw man.