Mijn man wil bevriend blijven met zijn minnares. Moet ik dat accepteren?

Etiquette-specialist Beatrijs Ritsema beantwoordt elke week prangende vragen over hoe het hoort, of juist niet.

Beste Beatrijs,

Een jaar geleden kwam ik (vrouw, 54) erachter dat mijn werkverslaafde man mij al twee jaar bedroog met een collega. Na de aanvankelijke verbijstering besloot ik hem een tweede kans te geven, omdat hij zei voor mij te kiezen en we het samen erg fijn hebben. Ik heb wel de eis gesteld dat het contact tussen hem en de bewuste collega strikt collegiaal moest zijn.

Hij probeerde dat aan haar over te brengen, maar zij bleef nog maanden lang huilen, dreigen, haar eenzaamheid etaleren en zijn keuze voor mij bekritiseren.

Ik ben voor ons huwelijk gaan vechten door beter met mijn man te leren communiceren, leuke dingen met hem te doen en sowieso wat van het leven te maken. Hij op zijn beurt trok het boetekleed aan, waardeerde ons herstelde contact en werkte aan zichzelf.

Toch heeft hij niet helemaal afstand genomen van haar. Hij helpt haar als ze een beroep op hem doet, ‘omdat ze anders zo gaat zeuren’. Hij zei ook dat hij wel weer bevriend met haar kan zijn, ‘omdat zij heeft geaccepteerd dat de liefdesrelatie voorbij is en nu alleen vriendschap wil’. Ik vind dat hij niet bevriend kan blijven met iemand met wie hij mij heeft bedrogen. Ik weet alleen niet hoe ik hem dit duidelijk kan maken. Hebt u een idee?

Zij laat mijn man niet los

Beste Zij laat mijn man niet los,

U had de eis moeten stellen dat uw man elk contact zou verbreken met zijn minnares! Dat is lastig, omdat zij ook een collega was en is, maar uw man kan niet comfortabel zijn huwelijk voortzetten en daarnaast zijn voormalige minnares aanhouden, nu in de rol van platonische vriendin. Dat is een absurde situatie, alsof zij in uw huis een klein logeerkamertje bezet houdt met het excuus dat het geen kwaad kan, omdat er toch geen tweepersoonsbed staat.

Uw man hoeft haar niet te troosten, niet te helpen, niet te steunen. Hij hoeft niet te antwoorden op claimende mailtjes of appjes, want hun relatie is voorbij. Hij draagt geen verantwoordelijkheid voor haar. Hij heeft niets meer met haar te maken.

Kan uw man geen ander werk ergens anders zoeken? Het helpt niet dat hij en zij elkaar voortdurend op het werk tegenkomen. De fysieke afstand tussen hen moet zo groot mogelijk zijn, dan volgt de emotionele afstand vanzelf, vooral als uw man op geen enkel initiatief van haar meer ingaat. Hij moet haar totaal negeren!

Uw man heeft nog steeds niet volledig voor u en behoud van zijn huwelijk gekozen. Hij denkt nog steeds dat hij twee vrouwen naast elkaar kan aanhouden. Help hem uit de droom. Zet hem onder druk. Zeg hem dat u nu bijna een jaar bezig bent met de ellende die hij heeft veroorzaakt en dat die vrouw weg moet uit uw leven en uit uw huwelijk.

Als uw man niet elk persoonlijk contact met deze vrouw onmiddellijk en definitief verbreekt, dan kan hij zijn biezen pakken en vertrekken, want dan maakt u alsnog een eind aan uw huwelijk.