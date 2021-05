Mijn man verwijt mij dat ik de aandacht opeiste tijdens een diner met zijn vriend. Was ik lomp?

Etiquette-specialist Beatrijs Ritsema beantwoordt elke week prangende vragen over hoe het hoort, of juist niet.

Beste Beatrijs,

Laatst hadden mijn man en ik een goede vriend te eten. Ik had mijn best gedaan met de maaltijd. De twee mannen konden het goed vinden met elkaar, gingen aan tafel zitten en zetten hun geanimeerd gesprek voort zonder mij erbij te betrekken. De soep begon koud te worden en sowieso begon ik gefrustreerd te raken. Ik zei: “Hallo jongens, we gaan eten en mag ik ook mee praten?” Na afloop maakte mijn man mij zware verwijten. Hij zei dat het als gastvrouw ongepast is om aandacht voor jezelf te eisen, het is een dienende rol en hij schaamde zich over mijn manier van doen. Wow, nooit geweten. Is dat echt een voorbeeld van lomp gedrag?

Deed ik het fout?

Beste Deed ik het fout,

Een gastvrouw mag altijd zeggen: “Nu gaan we aan tafel, mensen!” of “Het eten is klaar, laten we beginnen!” en daarmee het lopende gesprek onderbreken. Het andere wat u zei: “Mag ik ook meepraten?” is een minder gelukkige uiting. Daarmee oefent u op een passief-agressieve manier kritiek uit op waar uw man en zijn vriend mee bezig waren (een geanimeerd gesprek voeren). Ook al vindt u het vervelend dat u niet bij het gesprek betrokken wordt, het is niet goed om te klagen dat u er niet aan te pas komt, want dan voelen de anderen zich terechtgewezen. Het is beter om een ogenblik af te wachten, waarop u ook iets kunt zeggen en dan uzelf onbekommerd in het gesprek te storten. Andere sprekers onderbreken is niet erg. Dat mag in een vriendengesprek.

Dit alles heeft niets te maken met de rol van gastvrouw, zoals uw man meent. Een gastvrouw is in zoverre dienend dat ze het eten op tafel zet (dat kan trouwens net zo goed een taak van een gastheer zijn), maar in het gesprek aan tafel met de gasten heeft een gastvrouw evenveel recht op inbreng als de andere aanwezigen en hoeft ze zichzelf zeker niet te beperken tot een luisterende rol.