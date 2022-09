Mijn man moet komen klussen bij kennissen die we nooit meer spreken

Etiquette-specialist Beatrijs Ritsema beantwoordt elke week prangende vragen over hoe het hoort, of juist niet.

Beste Beatrijs,

Met een stel uit onze kennissenkring hebben mijn man en ik al ruim een jaar geen contact meer. In onze ogen is het doodgebloed en dat vinden we prima. Daarvoor was het contact ook al minimaal en oppervlakkig. Nu werd mijn man onlangs ongevraagd toegevoegd aan een appgroep die dit stel had samengesteld. Zij zitten blijkbaar midden in een verbouwing.

Zij zijn van plan om een verbouwingsdag te houden en nodigden iedereen, onder wie mijn man, uit om de hele dag te komen meehelpen. Als hij niet kon, moest hij dat doorgeven en zelfs een andere dag aangeven. Het overviel ons nogal en mijn man wil echt niet meehelpen. Hoe komen we hier op een nette manier onderuit?

Een onaantrekkelijk verzoek

Beste Een onaantrekkelijk verzoek,

Dit stel gooit maar eens een visje uit in de hoop dat er iemand toehapt. Waarschijnlijk hebben ze hun hele kennissenkring in deze app-groep gezet. Natuurlijk hoeft uw man geen gevolg te geven aan een uitnodiging om te komen klussen. Hij kan beleefd afzeggen zonder er een reden bij te vermelden.

Hij schrijft dan een berichtje terug (niet naar de hele appgroep, maar alleen naar de huiseigenaar) in de trant van ‘Ik zal niet meedoen met de verbouwing van jullie huis, maar ik wens jullie veel succes ermee!’ Om zichzelf nog duidelijker te maken kan hij de app-groep verlaten. Dan krijgt hij ook geen berichtjes meer over de vorderingen van de verbouwing