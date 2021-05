Mijn man heeft zijn koor van vijftig mensen op de hoogte gebracht van al mijn aandoeningen, dit vind ik niet fijn

Etiquette-specialist Beatrijs Ritsema beantwoordt elke week prangende vragen over hoe het hoort, of juist niet.

Beste Beatrijs,

Mijn man zit op een koor van ongeveer vijftig personen. Omdat het koor stilligt vanwege corona en om toch contact te houden, is sinds kort ingesteld dat iemand om de beurt iets over zichzelf schrijft via de groepsmail. Ik ben de laatste twee jaar veel ziek geweest: heupbreuk, CVA, depressie, kanker. Toen mijn man aan de beurt was, heeft hij over deze dingen geschreven in zijn bericht. Ik vind dat hij dit eerst met mij had moeten overleggen.

Ik vind het niet fijn dat Jan en alleman dit over mij weet. Mijn man zei: ‘Ik was er ook bij betrokken en wou laten weten hoe dat voor mij was.’ Wat vindt u hiervan?

Te veel informatie

Beste Te veel informatie,

Het is inderdaad niet fijngevoelig van uw man om uw vele recente aandoeningen in de groep te gooien. Daarmee heeft hij uw privacy geschonden. U zult er geen behoefte aan hebben dat vijftig mensen die u niet of nauwelijks kent op de hoogte gebracht worden van uw medische dossier. Het is waar dat uw ziektes ook op uw man hun weerslag gehad zullen hebben en daar had hij ook best een regeltje over kunnen schrijven, maar hij had niet in details hoeven te treden. Hij had het in het algemeen over ‘gezondheidsproblemen van mijn vrouw’ kunnen hebben, waar hij ook mee geworsteld heeft.