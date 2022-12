Mijn man geeft mijn vriendinnen wel erg vaak complimentjes over hun uiterlijk

Etiquette-specialist Beatrijs Ritsema beantwoordt elke week prangende vragen over hoe het hoort, of juist niet.

Beste Beatrijs,

Ik heb een heel leuke, lieve man die altijd zeer complimenteus is voor mijn vriendinnen, ook voor mij trouwens. Zijn complimenten gaan vrijwel ­altijd over uiterlijk. Niets ontgaat zijn oog en hij benoemt ook altijd direct wat hij ziet: ‘Wat zie je er weer prachtig uit!’ ‘Wat een bijzondere speld!’ ‘Mooie jurk heb je aan, is dat mode?’ Ik weet dat hij er niets vervelends mee bedoelt, maar ik heb van de vrouwen in kwestie gehoord dat ze zich soms erg bekeken voelen.

Ik heb mijn man gevraagd zijn observaties niet direct te delen, maar dat blijkt lastig te zijn. Hoe hoort het te gaan met complimenten geven?

Onder een loep

Beste Onder een loep,

Dwangmatig complimenten ­uitdelen aan vrouwen, zoals uw man kennelijk doet, kan gemakkelijk verkeerd vallen. Een ­compliment heeft alleen waarde in zeldzaamheid. Wanneer ­iemand voortdurend complimenten geeft, worden die mooie woorden niet meer als oprecht ­gezien, maar als vleierij. Dit geldt helemaal wanneer het complimenten van een man ­betreft die in de richting van vrouwen ­stromen.

Een man die links en rechts strooiend met vleiende woordjes voor vrouwen door het leven gaat, laadt al snel een verdenking van seksisme op zich.

Een zeldzaam compliment kan de ontvanger het goede ­gevoel geven te worden gezien, maar een veelheid aan complimenten strijk en zet bij elke ontmoeting leidt tot het minder prettige gevoel op een objectiverende manier te worden beoordeeld. Van de weeromstuit kan de gecomplimenteerde persoon zich geïrriteerd afvragen waar de pluimstrijker het recht vandaan haalt om zich überhaupt een oordeel aan te matigen.

Bespreek dit met uw man en vertel hem dat het verstandig zou zijn als hij de complimentjes voor uw vriendinnen zou beperken tot maximaal een of twee keer per jaar, alleen in het geval dat hij het echt meent.

Ook kan hij beter prestaties of inspanningen complimenteren dan uiterlijkheden (vaak een zwaktebod). Daarmee zou hij zijn oprechtheid en in het kielzog daarvan zijn populariteit verhogen in plaats van wat er nu gebeurt: dat gecomplimenteerde vrouwen korzelig worden van de voorspelbaarheid.