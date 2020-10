Mijn man appt flirterig met een ex, wat moet ik hiermee?

Etiquette-specialist Beatrijs Ritsema beantwoordt elke week prangende vragen over hoe het hoort, of juist niet.

Beste Beatrijs,

Ik zag per toeval op de telefoon van mijn man bij de verwijderde items dat hij appt met een ex van wie ik nog nooit had gehoord: ‘ik zag je wel zaterdag bij de voetbal (smiley, smiley) zag je mij niet? ik mis je, kan ik je bellen, zoenen? jij blijft altijd heel speciaal voor mij (hartje)’. Ik heb hem ermee geconfronteerd en hij zei: ‘Ik heb nu eenmaal exen en daar houd ik altijd een speciale band mee, maar als jij het vervelend vindt, hou ik er wel mee op.’ Wat vindt u hiervan?

Een vervelende ontdekking

Beste Een vervelende ontdekking,

Als u snuffelt in uw mans digitale prullenbak, is er in ieder geval geen sprake van toevallig opgedane kennis. Blijkbaar had u vermoedens die terecht bleken. Uw man heeft beloofd om zijn leven te beteren, dus dat is mooi. U vraagt naar mijn mening: ik vind het voorbeeld dat u geeft ongepast en ondermaats. Ongepast vanwege de flirterige toon, terwijl de afzender niet beschikbaar is op de relatiemarkt. En ondermaats, omdat geflirt subtiel van toon hoort te zijn en dit bericht is meer een stomp in je maag. In een gevestigde relatie is er niets op tegen als echtgenoten contact houden met exen. Maar dat contact is dan vriendschappelijk en wordt in alle openheid onderhouden, dus met medeweten en instemming van de eigenlijke partner. Er komen geen hijgerige appjes aan te pas.

Stuur uw eigen vragen over de omgang met buren, collega’s, familie, vrienden en kinderen naar beste@beatrijs.com. Archief: www.beatrijs.com