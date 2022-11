Mijn kinderen zeggen tot mijn grote ergernis niet altijd gedag, mijn man vindt dat geen probleem

Etiquette-specialist Beatrijs Ritsema beantwoordt elke week prangende vragen over hoe het hoort, of juist niet.

Beste Beatrijs,

Mijn man en ik zijn het niet eens over een opmerkelijke opvoedkwestie. Onze kinderen van vijf en drie jaar moeten van mij elkaar altijd dag of welterusten zeggen bij het weggaan of gaan slapen. De vorm mogen ze zelf kiezen: knuffel, kusje, high five, boks, als er maar even contact is. Onze jongste heeft daar niet altijd zin in en weigert dan iets te zeggen of te doen. Mijn man zegt in zo’n geval: ‘Dan niet’ en vindt dat je het dag zeggen niet kan afdwingen. Ik vind het onbeschoft om geen dag te zeggen en vind dat ouders hun kinderen moeten opvoeden in acceptabel gedrag. Wat vindt u?

Altijd dag zeggen

Beste Altijd dag zeggen,

Het is heel ongebruikelijk dat een kind alle huisgenoten gedag moet zeggen, wanneer het gaat slapen of op het punt staat zich te verplaatsen naar school, naar een vriendje of naar zwemles. Belangrijk is om dag te zeggen tegen ten minste één van de ouders, omdat ouders altijd willen weten waar een kind zich bevindt, maar als het kind drie of vier broertjes en zusjes heeft, hoeft het niet de hele dag door tegen iedereen ‘Dag’ of ‘Welterusten’ te zeggen of een ander soort symbolisch afscheid te ­nemen. Dus met één broer of zus hoeft dat ook niet.