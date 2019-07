Mijn kinderen komen onverwachts langs als ze de week eigenlijk bij hun vader doorbrengen

Etiquette-specialist Beatrijs Ritsema beantwoordt elke week prangende vragen over hoe het hoort, of juist niet.

Beste Beatrijs,

Ik ben drie jaar geleden gescheiden en mijn kinderen van 12 en 15 pendelen heen en weer tussen mij en mijn ex, die in de buurt woont. De verhouding tussen mij en mijn ex is goed. Toch heb ik een probleem. Als de kinderen bij hun vader zijn, komen zij regelmatig tussendoor bij mij. Hier staan hun basisspullen, die ze vaak zijn ‘vergeten’, er is een gamebox die niet bij de ander staat en misschien vinden ze het bij mij ook gezelliger. Nu ben ik ook weleens niet thuis, en dan merk ik dat zij zijn geweest. Ze eten de koelkast leeg en laten rommel achter. Ook komen ze onverwacht binnen als ik bezoek heb. Dat vind ik lastig, ik wil ze niet de deur wijzen, maar het stoort me wel. Ik heb het weleens besproken met de kinderen, ze snappen het wel maar het gebeurt toch steeds weer. Hun vader vindt dat het juist moet kunnen. Hij ziet het probleem niet. Andersom gebeurt het niet. Hoe kan ik dit oplossen?

Pendelkinderen

Beste Pendelkinderen,

U vindt dat als de kinderen bij hun vader zijn, zij daar ook moeten blijven en niet voortdurend bij u moeten aankomen. Kinderen van gescheiden ouders beschouwen altijd één huis meer als hun echte, eigen huis dan het andere. Dat zouden volwassenen ook doen als ze verplicht in twee huizen moesten wonen. Het is helemaal niet leuk om voortdurend te moeten verkassen. In uw geval is de verhouding tussen de exen zo prettig dat de kinderen zich vrij voelen om hun twee huizen in en uit te lopen. Eigenlijk een ideale situatie. Voor de kinderen veel fijner dan strikte periodes aanhouden, waarin ze verplicht bij de een verblijven en niet bij de ander mogen komen. Als er geen scheiding was geweest, liepen de kinderen ook de hele dag het huis in en uit. Waarom dan niet, als ze ook een tweede huis (van hun vader) hebben?

Mocht u een bezoeker over de vloer hebben met wie u ongestoord wilt verkeren, kunt u buiten het rooster om binnenvallende kinderen gerust terugverwijzen naar hun andere huis: ‘Het komt nu niet uit, ga maar bij papa rondhangen.’ Blijft over de voedselvoorraden en de rommel. Tja, tieners zijn notoire veelvraten. Daar kan een moeder rekening mee houden door de voorraden op peil te houden. Leg desnoods briefjes in de koelkast: ‘Niet aankomen! Dit is mijn avondmaaltijd!’ Over de rotzooi moet u gewoon strenger zijn. Maak de kinderen duidelijk dat u niet in een zwijnenstal wilt thuiskomen en dat ze dingen die ze gebruikt hebben in uw afwezigheid moeten opruimen en afwassen. Ook dit is een bekend tienerprobleem en had u evengoed gehad, wanneer u niet gescheiden was.

Als het weer gebeurt ondanks waarschuwingen, raad ik u aan om de kinderen (die intussen bij hun vader zitten) meteen op te bellen en te sommeren naar uw huis te komen (het is toch vlakbij) om de rotzooi op te ruimen. Tenslotte zou u dat ook doen, wanneer de kinderen maar één huis hadden.

Heeft u vragen over de omgang met buren, collega’s, familie, vrienden en kinderen? Mail ze naar beste@beatrijs.com.