Mijn halfzus Bep was als een moeder voor me

Adri de Fluiter (81) had tien halfbroers en -zussen, maar alleen met zijn 11 jaar oudere zus Bep heeft hij altijd veel contact gehad.

‘De hechte band tussen mijn halfzuster Bep en mij is in mijn vroege jeugd gesmeed. Ze vertelde later altijd dat ze veel met me optrok toen ik klein was en dat blijkt ook wel uit de foto’s, daar sta ik altijd met haar op, nooit met vader of moeder. Deze foto vind ik het meest sprekend omdat hier van alles samenkomt, een soort brandpunt van mijn leven, zou je kunnen zeggen. Ik denk dat Bep hier veertien was en ik drie: te jong om me dit specifieke moment te herinneren, maar ik herken de plek.

Het is bij de ingang van Ouwehands Dierenpark in Rhenen. Het beeld roept emoties op omdat we er vaak kwamen, dankzij mijn vader. Hij was buschauffeur en vervoerde nogal wat publiek naar de dierentuin. De kinderen van de werknemers van de busmaatschappij mochten er gratis naartoe. Frappant vind ik de leeuw waar we op zitten: mijn sterrenbeeld is leeuw. De foto zal ergens in 1943 gemaakt zijn, in oorlogstijd dus – ook dat heeft betekenis omdat de oorlog een grote rol speelt in mijn werk als beeldend kunstenaar. Maar wat me het meest raakt, is hoe Bep, met een opgewekte glimlach, achter me zit, als een liefhebbende bewaakster. Het geeft me een gevoel van geborgenheid. ‘Mijn kleine broertje’ noemde ze me, en zo is het gebleven tot haar dood in 2018.

Elisabeth Batjes heette ze voluit, ze was één van de vier kinderen uit het eerste huwelijk van mijn moeder. Na de dood van haar man trouwde mijn moeder met mijn vader, De Fluiter was zijn achternaam. Hij was weduwnaar met zes kinderen. In het samengestelde gezin van mijn ouders werd ik als nummer elf geboren.

Vader en moeder hadden niet veel tijd voor de kinderen

Het was een druk huishouden, iedereen stond min of meer 24 uur per dag ‘aan’. Onze hardwerkende ouders hadden we als voorbeeld. Mijn moeder hield in Rhenen een pension. Op een gegeven moment hadden we twee heel grote huizen met ruimte voor zo’n tachtig pensiongasten, onder wie veel terugkerende Indiëgangers. Mijn vader hielp met het onderhouden van die grote huizen en was veel bezig in de moestuin en met de kippen. Voor ons hadden ze dus niet zoveel tijd, maar Bep ontfermde zich als een soort moeder over me.

Toch is er een groot gat in mijn herinneringen aan haar in die eerste tien jaar, heel merkwaardig. Ik heb haar eigenlijk pas goed leren kennen toen zij een jaar of 20 was en terugkwam uit Engeland waar ze stage had gelopen in een kindertehuis. Ik kan me zo haar kamertje onder de schuine kap van ons huis voor de geest halen. Netjes en gezellig ingericht, met sinaasappelkistjes bekleed met groene stof. We zaten er vaak als ze mij, en soms ook vriendjes, voorlas.

Van werken in een kindertehuis zoals ze van plan was, kwam niets terecht. Ze keerde terug uit Engeland omdat mijn moeder haar nodig had in het pension. Ik zat bij haar aan tafel als ze voor tachtig man aardappels schilde en ik hielp bij de afwas. Toen ik 14 was trouwde ze met Jan en vertrok ze naar Almelo. Elke zomer kwam ik logeren, we aten gebakken uien en tomaten op brood en fietsten, samen met haar kinderen, naar het bos. Ze begon haar getrouwde leven als huisvrouw, zo ging dat vroeger. In die periode hield zij het pension draaiende als mijn ouders op vakantie gingen. Maar na verloop van tijd kreeg ze toch haar eigen werk: ze begon zelf een pension in Almelo om het inkomen aan te vullen.

Onvoorwaardelijke trouw

Pragmatisch is het woord dat bij me opkomt als ik haar moet typeren. Als het niet rechtsom ging, dan linksom. Zelf zei ze dat ze in haar hoofd eigenlijk altijd een bohemien was. Toen Jan en zij later naar Nieuw-Zeeland emigreerden was zij dan ook de drijvende kracht daarachter. Na een jaar waren ze alweer terug omdat Jan ziek werd van heimwee – ook onvoorwaardelijke trouw kenmerkte haar. Weer ging ze werken, nu als directrice van een kindertehuis. Na haar pensioen heeft ze een opleiding tot coupeuse gedaan en gaf ze in de huiskamer naailes.

Bep is altijd belangrijk voor me gebleven, we konden samen goed praten. Bij mijn andere broers en zussen ging ik later heel incidenteel op bezoek, ik ben een beetje een einzelgänger. Van één van mijn twee broers die nu nog in leven zijn, kreeg ik vandaag, na circa vijftig jaar, een briefje of we misschien eens kunnen afspreken – het is een kans om nog iets van mijn jeugd terug te vinden. Pas nu het te laat is realiseer ik me dat ik zonder mijn lieve zus Bep geen enkele binding met het verleden meer zou hebben gehad.”

