Mijn goede vriendin komt logeren en vraagt of ik vegan melk en slagroom wil kopen, gaat dat te ver?

Beste Beatrijs,

Een goede vriendin van mij komt binnenkort een nachtje logeren, zoals wel vaker gebeurt in verband met de avondklok. Bij haar kan ik nooit overnachten, want ze vindt haar studio te klein. Toen we laatst over warme chocolademelk kwamen te spreken, had ik gezegd dat ik dit altijd met cacao en water maak, net als in Mexico. Gisteren stuurde ze me een appje met de vraag of ik vegan melk en slagroom (duur!) wilde kopen voor het weekend, want ze drinkt liever geen chocolademelk met water. Dit vond ik ergerlijk. Ze neemt al nooit een attentie mee als ze komt logeren, maar dan ook nog een boodschappenlijstje doorgeven vind ik nogal ver gaan. Ik vraag me af of ik hier nog iets over kan zeggen tegen haar. Ik ga natuurlijk lekkere dingen in huis halen voor mijn goede vriendin, maar ik wil geen lijstje van haar afwerken.

Geen boodschappenmeisje

Beste Geen boodschappenmeisje,

Wat u in huis wil halen voor uw vriendin kunt u zelf bepalen. Rekening houdend natuurlijk met haar algemene dieetbeperkingen. Vegetarisch of veganistisch, als ze van die richting is. Maar u hoeft geen supermarktlijstje van haar af te vinken. Als u geen behoefte hebt aan of geen geld hebt voor wensen van haar die u te specifiek vindt, dan laat u dat zitten. Breng het onderwerp niet ter sprake tijdens haar bezoek. Als ze informeert waarom u die spullen niet hebt gekocht, terwijl ze er nog wel om gevraagd had, zegt u dat u boodschappen hebt gedaan die voor u beiden geschikt zijn en dat chocolademelk volgens wat voor recept dan ook niet op het programma staat. In plaats daarvan kunt u thee of wijn serveren.

