Mijn gevaccineerde vriendin heeft haar vriendschap met mij (ongevaccineerd) via een kaartje opgezegd. Moet ik het laten rusten?

Beste Beatrijs,

Ik heb een goede vriendin met wie ik al veertig jaar bevriend ben. Zij is gevaccineerd tegen corona en ik niet. Zij heeft daar zoveel moeite mee dat ze de vriendschap via een kaartje in de koelkast heeft gezet. Ik ben verdrietig dat ze dat op deze manier heeft gedaan. Ze had er ook met mij over kunnen praten. Ik weet eigenlijk niet of ik hier nog op moet reageren of het moet laten rusten en afwachten of ze nog contact met mij wil hebben, wanneer corona voorbij is. Wat vindt u van haar gedrag en wat raadt u mij aan?

Geen exit-gesprek

Beste Geen exit-gesprek,

Het was inderdaad onaardig van uw vriendin om de vriendschap schriftelijk op te schorten. Ze had een moeilijke boodschap, waar ze zich op een al te makkelijke manier vanaf gemaakt heeft. Ze had de telefoon moeten pakken om dit rechtstreeks aan u te vertellen. Dat zij liever niet in uw fysieke nabijheid verkeert is haar goed recht. Veel vriendschappen tussen gevaccineerden en ongevaccineerden worden op dit moment op pauze gezet, omdat mensen elkaars positie niet kunnen begrijpen, geen zin meer hebben in discussies en in sommige gevallen bang zijn om besmet te worden. Juist omdat het gevoelig ligt, moet zoiets met open vizier (mondeling) besproken worden en niet schriftelijk. Een jarenlange vriendschap zeg je niet op, alsof het een abonnement is op een tijdschrift waar je genoeg van hebt.

U kunt haar altijd bellen, zeggen dat u het pijnlijk vond om per brief de wacht aangezegd te hebben gekregen en de kwestie alsnog even bespreken. Ook al zal dit gesprek niets aan de situatie veranderen, het is goed om uw reactie te kunnen geven.