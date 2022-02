Mijn dochter wil niet naar de verjaardag van dat opdringerige meisje. Kan ze weigeren?

Etiquette-specialist Beatrijs Ritsema beantwoordt elke week prangende vragen over hoe het hoort, of juist niet.

Beste Beatrijs,

Mijn dochter van 13 zit in de klas met een meisje dat zich erg aan haar opdringt. Zij volgt mijn dochter en haar vriendinnen, hangt over de tafel om in haar schrift te kijken tijdens de les. Als mijn dochter probeert om wat afstand te creëren, vertelt het meisje dat ze nooit vriendinnen heeft gehad en gepest is. Mijn dochter wil niet uitsluiten, maar wordt bijna gedwongen tot contact.

Nu is ze uitgenodigd op de verjaardag van het meisje en er wordt flink druk op haar uitgeoefend om naar het feestje te komen. Zelfs de moeder van het meisje bemoeit zich ermee. Hoe kunnen we netjes bedanken voor de uitnodiging zonder dat het veel gedoe oplevert?

Mijn dochter wil haar niet

Beste Mijn dochter wil haar niet,

Het is verschrikkelijk als een meisje geen vriendinnetjes heeft, gepest wordt, nooit mag meedoen en altijd buitengesloten wordt. Net als alle andere kinderen uit de klas heeft uw dochter geen zin om met haar om te gaan. Uw dochter wil haar niet uitsluiten, maar ze wil ook liever geen contact met haar. Het netto effect is dat het meisje ondanks ieders goede bedoelingen wel degelijk wordt uitgesloten, wat natuurlijk heel akelig is voor haar.

Het meisje probeert op de een of andere manier contact te leggen door uw dochter uit te nodigen voor een verjaardagsfeestje. Persoonlijk vind ik het erg harteloos om daar nee tegen te zeggen. Als het meisje (of haar moeder) verstandig is, zal ze een aantal klasgenootjes uitnodigen, dus niet alleen maar uw dochter. Waarom zou zo’n groepje niet naar het verjaardagsfeestje gaan? Wat kan het voor kwaad om het kind een plezier te doen? Of is het beter om haar, zoals voortdurend gebeurt, de rug toe te keren? Niemand mag haar aardig vinden of iets aardigs voor haar doen – daar komt de situatie eigenlijk op neer.

Ik raad u aan om dit te bespreken met de moeder van het meisje en te suggereren om niet uw dochter als enige uit te nodigen, maar samen met een stuk of vier, vijf andere meisjes uit die klas. Met een groep klasgenoten kan zo’n feestje best gezellig zijn en misschien vindt het buitengesloten meisje in de toekomst iets meer aansluiting.