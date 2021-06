Mijn dochter schreef in de familieapp dat ze was geslaagd, maar opa en oma zijn nu gepikeerd

Etiquette-specialist Beatrijs Ritsema beantwoordt elke week prangende vragen over hoe het hoort, of juist niet.

Beste Beatrijs,

Mijn dochter is geslaagd voor haar eindexamen. Een heugelijke gebeurtenis. Ze heeft dit de hele wereld (in mijn belevenis) laten weten via allerlei groepsapps. Eén hiervan is de familieapp met onder anderen opa en oma erin. Die reageerden met een ‘Gefeliciteerd’, maar hebben verder niets meer laten horen. Mijn dochter was daar teleurgesteld over, omdat vrijwel iedereen die iets voor haar betekende, haar dezelfde dag nog terugbelde om haar persoonlijk te feliciteren. Ik heb hen gebeld met de vraag of er iets aan de hand was en dat was er inderdaad. Opa en oma stellen dat niet zij, maar mijn dochter had moeten bellen omdat ze geslaagd is. Hoe hoort het nou eigenlijk?

Wie belt wie?

Beste Wie belt wie,

Als uw dochter via de familieapp heeft laten weten dat ze geslaagd is, ligt de bal bij de afzonderlijke familieleden om hierop te reageren. Dat kan door simpelweg ‘Gefeliciteerd’ terug te appen of door de telefoon te pakken en de geslaagde op te bellen voor een persoonlijk gesprekje. Het was niet de taak van uw dochter om haar grootouders nog eens apart op te bellen, nadat ze het heuglijke bericht al op de familieapp had gezet. De grootouders hadden háár moeten bellen voor een persoonlijke felicitatie. Of ze hadden een leuke felicitatiekaart kunnen sturen. Vergelijk het met verjaardagen: als een kleinkind jarig is, wordt het kind niet geacht om opa en oma te bellen om felicitaties in ontvangst te nemen. Dan bellen de grootouders om het kind te feliciteren.