Mijn collega’s frauderen. Wat moet ik doen?

Etiquette-specialist Beatrijs Ritsema beantwoordt elke week prangende vragen over hoe het hoort, of juist niet.

Beste Beatrijs,

Mijn collega’s en ik zijn samen een klein team, gedetacheerd in een grote zorginstelling. Er wordt van ons verwacht dat wij contacturen met cliënten registreren. Meerdere collega's registreren met de vork: een uur is twee uur of meer. Werktijden worden niet zo nauw genomen, eerder vertrekken of later komen is normaal.

Ik spreek collega’s hier soms op aan en krijg dan reacties als: ‘Ik moet mijn baan veiligstellen’ (bij te veel uren registreren) of ‘Wij worden niet best betaald’ (bij werken op niet afgesproken tijden). Ik krijg hier steeds meer moeite mee. Hints die ik geef aan leidinggevenden komen niet aan. Wat te doen?

Frauderende collega’s

Beste Frauderende collega’s,

Fraude op het werk is een netelig probleem. Enerzijds wilt u uw collega’s niet erbij lappen. Anderzijds wordt de instelling zelf (en indirect de maatschappij én uw eigen functioneren) evengoed benadeeld, wanneer u oogjes toeknijpt en doet of fraude de gewoonste zaak van de wereld is. Corruptie in de zorg schijnt sowieso endemisch te zijn met verdere verzelfstandiging en een toenemend aantal zorgcowboys.

Toch is het beter om wel iets te doen dan om willoos getuige te zijn van malversaties. Hints geven aan leidinggevenden helpt niet, mogelijk omdat leidinggevenden zelf zich even hard bezondigen aan het soort gedrag dat de een als fraude betitelt en de ander als het recht trekken van financiële onrechtmatigheid.

Dubbele uren registreren en werken op niet-afgesproken tijden zijn geschikte onderwerpen om tijdens een werkoverleg ter sprake te brengen. Het is belangrijk dat een team daar als team over van gedachten kan wisselen zonder dat individuele werknemers zich in een hoekje gedreven voelen.

Maar ja, als er geen teamspirit is en elke collega daar alleen voor zichzelf zit, is de kans klein dat mensen zich bij het collectief betrokken zullen voelen. Misschien is er een vertrouwenspersoon of een vakbond tot wie u zich kunt wenden met integriteitskwesties.

Als u geen oplossing vindt, kunt u altijd omzien naar een andere werkomgeving waar een beter evenwicht bestaat tussen het privé belang van werknemers en het collectieve belang van de instelling.