Mijn collega bedankt me nooit, hoe kan ik daar iets van zeggen?

Etiquette-specialist Beatrijs Ritsema beantwoordt elke week prangende vragen over hoe het hoort, of juist niet.

Beste Beatrijs,

Ik werk op de ICT-afdeling van een organisatie en ontwikkel databestanden voor interne medewerkers. Ik bedien een groot deel van de organisatie en de meeste medewerkers reageren beleefd en dankbaar als ik hen help. Er is echter één persoon in de organisatie (die ik overigens nog nooit ontmoet heb) die nog nooit een woord van dank heeft geuit, ondanks het feit dat ik soms een dag exclusief voor hem aan het werk ben. Ik vind het ongepast en behoeftig om hem daar op te wijzen, maar ik help hem met steeds grotere tegenzin. Hoe laat ik hem op een beleefde manier weten dat ik een bedankje op prijs stel?

Collega bedankt niet

Beste Collega bedankt niet,

Onmogelijk. Er is geen beleefde manier waarop u iemand om een bedankje voor uw werkzaamheden kunt vragen. Zo’n vraag maakt een dwingende en een beetje zielige indruk. Daar komt in dit geval bij dat het ontwikkelen van databestanden voor andere medewerkers uw werk is. Collega’s bedanken elkaar zelden voor het doen van hun normale werk. Als u geen bedankje verwacht voor uw dagelijkse werkzaamheden zult u ook minder gefrustreerd zijn als u geen bedankje krijgt. Blijkbaar reageren de meeste collega’s wél op de manier – dankbaar – die u op prijs stelt. Verheug u daarover en hunker niet langer naar een bedankje van de enkeling die dat nalaat.