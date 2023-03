Mijn buurman bij een voorstelling zat te boeren en winden te laten, had ik iets kunnen doen?

Etiquette-specialist Beatrijs Ritsema beantwoordt elke week prangende vragen over hoe het hoort, of juist niet.

Beste Beatrijs,

Laatst zaten wij in een zaaltje te wachten op een voorstelling, toen mijn buurman klaagde dat hij zich niet lekker voelde. De vrouw met wie hij gekomen was, stelde voor om even naar de hal te gaan, maar daar had hij geen oren naar. Hij dacht dat het eten verkeerd viel. Toen de voorstelling begonnen was, hoorde ik hem boeren en winden laten. Er hing een vieze geur om hem heen. Mag je in dit geval iemand verzoeken om weg te gaan? Voor mij heeft het zeker het eerste halfuur van de voorstelling verpest.

Wilt u weggaan alstublieft?

Beste Wilt u weggaan alstublieft,

In een openbare ruimte kunt u een buurman pas verzoeken om te vertrekken, als hij begint te braken. Zolang het bij boeren of winden blijft, kunt u beter zelf ergens anders gaan zitten.