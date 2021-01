Mijn buren vinden het armoedig dat ik mijn parkeerplaats gebruik voor mijn kano, moet ik hem weghalen?

Etiquette-specialist Beatrijs Ritsema beantwoordt elke week prangende vragen over hoe het hoort, of juist niet.

Beste Beatrijs,

Ik woon in een straat waar mensen hun auto in een ondergrondse parkeergarage moeten parkeren. Ik heb daarin twee eigen plaatsen. Op een van de twee plaatsen leg ik mijn kano neer waar ik regelmatig in vaar. Mensen uit mijn straat die ook plaatsen bezitten hebben moeite met mijn kano, ze zeggen dat het er armoedig uitziet en daarom willen ze dat ik hem weghaal. Ik wil graag een prettige buur zijn maar ik vind het onredelijk dat ik mijn kano zou moeten weghalen. Hoe kan ik hier het beste mee omgaan?

Armoedige kano

Beste Armoedige kano,

U bent eigenaar van twee plaatsen in een parkeergarage. U mag daar neerzetten wat u wil: auto’s, een camper, een motorfiets, racefietsen, kinderwagens, kruiwagens, aanhangers, dus ook een kano, mits die binnen het parkeervak past. Uw buren hebben daar niets over te zeggen. Als men esthetische kritiek heeft, zegt u: ‘Het spijt me, maar er is mij niets bekend van een kanoverbod in deze parkeergarage.’

