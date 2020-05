Mijn buren klagen als ik een sigaret rook in de tuin, maar steken zelf de barbecue regelmatig aan

Etiquette-specialist Beatrijs Ritsema beantwoordt elke week prangende vragen over hoe het hoort, of juist niet.

Beste Beatrijs,

Ik rook dagelijks een stuk of drie sigaretten buiten in de tuin. Een tijdje geleden hebben de buren geklaagd over mijn sigarettenrook en gezegd dat hun hele huis ervan stinkt. Zelf stoken ze wel een vuurkorf in de achtertuin en houden geregeld een barbecue. Ik houd rekening met de buren en rook nu maar buiten op straat tijdens de wandeling met de hond, maar vuurkorf en barbecue blijven wel volop in gebruik bij de buren. Wat kan ik doen?

Roken in de tuin

Beste Roken in de tuin,

U had aan de buren moeten voorstellen om gelijk over te steken: u ziet af van roken in de tuin, zij zien af van het stoken van een vuurkorf en het gebruik van een barbecue. Dit voorstel kunt u alsnog doen. Als zij niet bereid zijn om hun open-vuurpleziertjes op te geven, is er geen enkele reden waarom u zou moeten ophouden met sigaretten roken in de tuin. Het stoken van een vuurkorf en een barbecue geeft sowieso een buitensporige rookoverlast in een omgeving van gemeenschappelijke achtertuinen. Daarbij valt de rook van een enkele sigaret in het niet.