Mijn broer wil zelf voor zijn kinderen koken, ik vind dat beledigend

Etiquette-specialist Beatrijs Ritsema beantwoordt elke week prangende vragen over hoe het hoort, of juist niet.

Beste Beatrijs,

Ik (vrouw, 35 jaar) heb een heel lieve, jongere broer, een van oorsprong Amerikaanse schoonzus en twee aardige, vrolijke nichtjes van zeven en negen jaar. Het gezin komt af en toe bij ons langs. Als er gasten komen eten, zeker als er kinderen bij zijn, zorg ik altijd dat er meerdere gerechten op tafel staan, zodat er genoeg keuze is. Mijn broer hecht eraan dat zijn kinderen om 17 uur een schaaltje rauwkost krijgen en dat hij zelf iets voor hen kookt, zoals pasta of kipnuggets, als we gaan eten. Ik weet dat zij dat ook bij andere mensen zo doen. Hij nam zelfs een keer een airfryer mee om vet te vermijden. Ik vind zijn manier van doen een beetje beledigend. Tegelijkertijd zeg ik ­tegen mezelf dat ik er niet zo moeilijk over moet doen, wat maakt het uit, ieder voedt z’n kind op zijn eigen manier op, en wellicht is het gewoon een cultureel verschil. Hoe moet ik hiermee omgaan?

Koken voor familie

Beste Koken voor familie,

Het is inderdaad een beetje raar om je kinderen niet te willen blootstellen aan de kookkunsten van je eigen zuster. Normaal ­gesproken, ook in Amerika, zeggen bezoekers hooguit van te voren welke dingen ze niet ­kunnen of mogen eten en leggen ze zich neer bij wat er wordt geserveerd. Zelf voor je eigen kinderen apart koken in andermans keuken gaat erg ver, tenzij ze een speciaal dieet moeten volgen. Dit heeft er de schijn van dat de ouders u niet vertrouwen als kok voor hun kinderen.

Kunt u het niet bespreken met uw broer? Vragen waarom hij met alle geweld zelf wil koken, terwijl u daar als gastvrouw meer dan bereid toe bent? Als hij het naar tevredenheid heeft uitgelegd­, kunt u uw broer misschien vragen of hij, als hij toch bezig is, meteen voor het hele gezelschap de maaltijd wil ­koken. Dat scheelt weer in totale kookinspanning en zoveel verschil is er tenslotte niet tussen wat kinderen van zeven en negen jaar eten en wat volwassenen eten.

Hoe dan ook, die gescheiden potjes voor kinderen en volwassenen hebben iets nuffigs. Bespreek het met uw broer en bepleit dezelfde maaltijd voor de hele familie.