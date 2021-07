Mijn broer vindt het niet goed als we ons kind dezelfde naam geven als zijn dochter. Is dat terecht?

Etiquette-specialist Beatrijs Ritsema beantwoordt elke week prangende vragen over hoe het hoort, of juist niet.

Beste Beatrijs,

Wij willen onze dochter die over een paar weken geboren wordt Saar noemen. Mijn broer, die in Ierland woont met zijn gezin, heeft een dochter (17 jaar) die Sarah heet. Ik heb hem gevraagd wat zij ervan vinden als wij onze dochter Saar noemen. Het antwoord is dat Sarah erg trots is op haar naam en dat zij vaak binnenshuis Saar of Saartje wordt genoemd. Sarah vindt het niet leuk als er straks twee in de familie zijn. Ik had deze reactie eerlijk gezegd niet zien aankomen en had verwacht dat ze zich wellicht vereerd zouden voelen. Wat is uw advies hierover?

Dezelfde naam

Beste Dezelfde naam,

U geeft meteen het beste argument om nooit met wie dan ook te spreken over de naam die u van plan bent om aan uw ongeboren kind te geven. Dit is een beslissing van de ouders en daar hebben buitenstaanders niets mee te maken. Er zitten ook helemaal geen voordelen aan om de naamkeuze openbaar te maken, terwijl het kind nog niet geboren is. Zodra u dit aankondigt, geven mensen commentaar dat ze het geen mooie naam vinden omdat ze vroeger gepest werden door iemand die zo heette, of ze geven suggesties voor andere namen die ze mooier vinden. Daar hebt u niets aan. Nu heeft u aan uw broer gevraagd of hij het erg vindt dat u uw toekomstige dochter dezelfde naam wil geven als zijn dochter. Natuurlijk vindt hij dat niet leuk! Hij zal vinden dat u zelf iets moet verzinnen in plaats van met zijn idee aan de haal te gaan. En anders vindt zijn dochter zelf het wel vervelend. Iets van haar identiteit zal ze moeten delen met haar nichtje. Als u uw mond had gehouden, had u ijskoud die naam kunnen kiezen. Dat hadden uw broer en zijn dochter ook vervelend gevonden, maar dan was het al gebeurd en kon het niet meer worden teruggedraaid.

Nu zit u met een dilemma: toch maar een andere naam bedenken of vasthouden aan uw oorspronkelijke voorkeur? De beslissing ligt nog steeds geheel bij u, al zullen uw broer en zijn dochter extra chagrijnig zijn, als u zich niets van hun ongenoegen aantrekt. Enfin, niets aan te doen. Wat u ook doet, ze raken er vanzelf aan gewend en bovendien zit het gezin in Ierland, dus het is ook weer niet zo dat de twee nichtjes voortdurend in elkaars nabijheid zullen verkeren.