Mijn bovenbuurvrouw wil niet dat ik in mijn eigen huis blow, wat kan ik doen?

Beste Beatrijs,

Ik (man) rook dagelijks cannabis in de vorm van jointjes om te ontspannen. Ik doe dit in mijn ­eigen woning. Helaas wil de rook met warme dagen weleens via het balkon naar boven gaan. Het komt dan bij mijn bovenbuurvrouw binnen. Zij geeft aan dit onprettig te vinden, voor haar is het overlast. Ik snap haar punt, maar tegelijkertijd vind ik het benauwend om niet thuis te kunnen roken. Of op zomer­dagen de balkondeur niet open te mogen doen. Door de structuur van ons gebouw (appartementen onder elkaar) is het onvermijdelijk dat rook naar boven gaat. De buurvrouw vindt dat ik maar niet meer moet roken thuis, of op warme dagen alle ­ramen en deuren dicht moet houden. Ik vind dat een te grote beknotting van mijn vrijheid. Wat zou een oplossing zijn?

Blowende buurman

Beste Blowende buurman,

Wonen in appartementen (flats naast en boven elkaar) brengt onvermijdelijk ergernis over burengedrag met zich mee. Dat is een gegeven. De enige manier om ergernissen niet te laten escaleren is om met de buren on speaking terms te blijven. In uw geval heeft de bovenbuurvrouw last van de rook van uw jointjes, die haar bereikt via uw openstaande balkondeuren (in de zomer dus). In de winter is er geen probleem of is het minder groot. Veel hangt af van de frequentie waarmee u blowt. Als u dat de hele dag door doet, is dat vanzelfsprekend een grotere bron van ergernis dan wanneer u dat incidenteel doet.

Als u weinig blowt (zeg een of twee joints per dag), zou u aan de buurvrouw kunnen voorstellen dat ze dit tolereert – de overlast van uw gedrag is dan vergelijkbaar met doordringende kookluchtjes, af en toe een stinkende barbecue van beneden of een tiener die een uurtje harde muziek laat horen – allemaal dingen die horen bij het dicht op elkaar wonen en waar mensen niet te zwaar aan moeten tillen.

Als u veel blowt (drie of meer joints per dag), is het probleem onoplosbaar. Dat zou betekenen dat uw buurvrouw vrijwel permanent last heeft van cannabisrook. Dan moet er een structurele oplossing komen: u of zij moet verhuizen naar een ander appartement. Of misschien kunnen u en zij van woning ruilen. Als u boven woont en zij beneden, zal zij de rook minder opmerken.