Mijn benedenbuurvrouw zingt supervals onder de douche. Hoe zeg ik haar tactisch dat ik daar last van heb?

Etiquette-specialist Beatrijs Ritsema beantwoordt elke week prangende vragen over hoe het hoort, of juist niet.

Beste Beatrijs,

In het flatgebouw waar ik woon, heb ik goede banden met mijn benedenbuurvrouw. Ze zet heerlijke koffie en als tegenprestatie let ik weleens op haar hond, zodat het dier niet zo lang alleen thuis hoeft te zijn.

Maar zij heeft de gewoonte om onder de douche te zingen alsof ze een prachtige operastem heeft, terwijl ze, met alle respect, écht niet kan zingen. Ik loop allang met het idee rond om dit een keer aan de orde te stellen, maar hoe doe ik dat tactisch zonder onze goede betrekkingen voorgoed te verpesten?

De buurvrouw zingt

Beste De buurvrouw zingt,

Laat het zitten! Uw buurvrouw zal toch niet langer dan tien minuten meer dan één keer per dag onder de douche staan? Dat moet overkomelijk zijn, hoe vals haar gezang ook klinkt. U kunt voor die korte tijd altijd iets anders beluisteren via een van uw eigen geluidsdragers, desnoods met een koptelefoon op of oortjes in.

De overlast van een buurvrouw die onder de douche zingt stelt niets voor, vergeleken met die van urenlang heavy metal muziek of van drummende of klussende buren. Verheug u over de goede relatie met uw benedenbuurvrouw en ga niet muggenziften over haar tekortschietende zangkunst.