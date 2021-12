Mijn baby is toch niet te vergelijken met de hond of kat van een ander?

Etiquette-specialist Beatrijs Ritsema beantwoordt elke week prangende vragen over hoe het hoort, of juist niet.

Beste Beatrijs,

Als frisse vader vind ik het leuk om het over mijn dochter te hebben. Het valt me op dat sommige mensen daarop reageren door over hun huisdier te praten. Hoewel ik goed begrijp dat niet iedereen gezegend is met het krijgen van een kind, en dat een huisdier in hun beleving het dichtst bij komt, vind ik het toch ongepast. Het verloop van een zwangerschap, een heftige bevalling en vervolgens de slapeloze nachten zijn niet vergelijkbaar met het kopen en houden van een hond of kat. Ik vind dat een belediging voor mijn vrouw en dochter. Eigenlijk wil ik daar iets van zeggen. Wat is dan gepast?

Jonge vader

Beste Jonge vader,

Begrijpelijk bent u vol van uw pasgeboren dochter en uw verse vaderschap. Toch is het beter om rekening te houden met degene die u voor u hebt. Natuurlijk: als u net vader bent geworden, krijgt u van iedereen felicitaties en praat u ruim over uw kindje met uw familie en vrienden. Ook later kunt u dat nog steeds doen. Maar om uzelf te beschermen raad ik u af om het onderwerp ‘pasgeboren baby’ lukraak met iedereen aan te snijden. Als u een heel verhaal houdt over de strubbelingen van het verse vaderschap, moet dat maar net in goede aarde vallen bij uw gespreksgenoot.

Iemand zonder kinderen zal zich niet altijd aangesproken voelen door uw uitweidingen en begint dan om toch iets bij te dragen aan het gesprek misschien over een huisdier. Dat is niet erg passend (u vindt het zelfs een belediging voor uw vrouw en kind), maar die gespreksgenoot heeft niets beters om een beetje bij u aan te sluiten. De meeste mensen zonder persoonlijke ervaring met baby’s vinden andermans verhalen over bevallingen, luieruitslag en doorwaakte nachten totaal oninteressant. Kijk dus een beetje uit met wie u uw recente vaderschap bespreekt.

U kent vast mensen in uw omgeving, die wel affiniteit met het onderwerp hebben. Voer met hen uw shop talk.