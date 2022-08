Met deze planten maak je de tuin hittebestendig

‘Laten we emigreren naar IJsland’, kreunt wederhelft Ronald: de thermometer wijst 32 graden in de schaduw aan. ‘Kom op, in Zuid-Frankrijk is het nu 44 graden’, probeer ik. Met een getergde blik gaat hij onder de perenboom zitten.

Hij heeft wel gelijk: het is deze zomer té warm en té droog. En waarschijnlijk krijgen we meer van zulke jaren. Sproeien is niet de oplossing. Er is al een watertekort afgekondigd en veel planten verbranden in de felle zon, water of geen water. Laten we liever stappen zetten om tuinen hitte- en droogtebestendiger te maken! Zo moeilijk is dat niet.

Stappenplan

Stap één: zorg dat je bodem meer vocht vasthoudt door tussen je planten organisch materiaal te strooien of te laten liggen, zoals compost, dode bladeren, snoeiafval of grasmaaisel. Stap twee: stop met kunstmest en gif, daardoor verbranden planten sneller. Stap drie: plant bomen en struiken, die gaan verdamping en verbranding tegen. Stap vier: kies droogte- en hittebestendige beplanting.

Welke planten zijn dat dan? Kijk naar de bladeren! Met grijs en/of harig blad, heel kleine of smalle bladeren (zoals naalden) gaat een plant vochtverlies en verbranding tegen, in dik en vlezig blad wordt vocht opgeslagen. Grijze bladeren hebben een beschermende ‘viltlaag’ of een vettige waslaag die verdamping vermindert.

TIP: Deze planten zijn waterslurpers en zeker niet droogtebestendig: hortensia’s. Hosta. Ligulariasoorten. Ridderspoor. Varens. Vergeet-me-nietje. Vrouwenmantel. En vrijwel alle eenjarige potplanten.

Veel anti-droogte-grijsaards bloeien spectaculair, zoals ezelsoor en prikneus (knalroze bloemen), zonneroosje (alle kleuren), kogeldistel, blauwe distel en kruisdistel (grote blauwe bollen) en toorts (geel). Er is zelfs een super-droogtebestendige vlinderstruik: Buddleja davidii ‘lochinch’. De dikke en stevige bladeren van sedum­soorten, laurier(kers), Australische laurier en wolfsmelk trotseren met gemak plus 30 en droogte.

Oleanderplant Beeld Colourbox

Doe inspiratie op tijdens een duinwandeling

Mediterrane planten zijn van nature gewapend tegen hitte en droogte. Dit jaar doen vooral mijn grijsbladige kruiden als lavendel, rozemarijn en oregano het goed. Ook de oleanders bloeien uitbundig en de citrus- en olijfboompjes groeien als kool. In potten hebben ze wel extra water nodig, maar in de volle grond kunnen ze zelfs ’s winters tot ongeveer min 8 buiten blijven.

TIP: Droogteplanten kunnen in de winter alsnog bezwijken aan natte voeten. Heb je zware grond in de tuin, zet je planten dan iets hoger, bijvoorbeeld op een helling: 20 cm verschil is al genoeg.

Doe tenslotte eens inspiratie op tijdens een duinwandeling. Daar staan planten die blijmoedig wind en droogte trotseren, zoals duinroos, brem, jeneverbes en duindoorn. Veel van deze droogtekanjers houden van zon. Maar er zijn ook droogtebestendige planten die het prima doen in de schaduw. Daarover later meer.